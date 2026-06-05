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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (05/06): Ξεχωρίζει το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός και τα ημιτελικά του Roland Garros
Ο δεύτερος τελικός της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ δεσπόζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας. Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στη δράση των MotoGP και Formula 1, καθώς και στα playoffs των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων μπάσκετ. Μπάσκετ 20:00, Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε (Turkish Basketball Super League) – COSMOTE SPORT […]
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Που και πότε θα δείτε τον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL
Οι δύο κορυφαίες ομάδες της χώρας τίθενται αντιμέτωπες στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του μπασκετικού κοινού. Οι «ερυθρόλευκοι», έχοντας επικρατήσει στο πρώτο ματς την περασμένη Τετάρτη (03/05) με 82-76, θα επιδιώξουν με νέα νίκη να κάνουν ακόμη ένα βήμα προς την […]
Madison Square Garden σε… χρυσή τιμή: Εκρηκτική άνοδος στις τιμές των εισιτηρίων για τους τελικούς των Νικς
Οι Νιου Γιορκ Νικς έχουν τραβήξει πάνω τους τα βλέμματα ολόκληρου του μπασκετικού κόσμου, με την ατμόσφαιρα ενθουσιασμού στη Νέα Υόρκη να έχει «χτυπήσει κόκκινο» και τις τιμές των εισιτηρίων να εκτοξεύονται σε πρωτοφανή επίπεδα. Η ομάδα της Νέας Υόρκης ξεκίνησε ιδανικά τη σειρά των τελικών του NBA, πετυχαίνοντας σπουδαίο «μπρέικ» στην έδρα των Σαν […]
Ο Χουάντσο παρουσίασε τη δική του σειρά γυαλιών ηλίου σε ξεχωριστό event: «Τα μάτια δεν ψεύδονται ποτέ»
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έκανε ένα βήμα πέρα από τα παρκέ, παρουσιάζοντας το νέο signature μοντέλο γυαλιών ηλίου που φέρει την υπογραφή του, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης στην Αθήνα.
Ολυμπιακός: Αμφίβολος παραμένει ο Ντόρσεϊ ενόψει του Game 2 κόντρα στον Παναθηναϊκό
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό, έχοντας ακόμη ανοιχτό το θέμα της συμμετοχής του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο διεθνής γκαρντ, η απουσία του οποίου ήταν αισθητή στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, εξακολουθεί να ακολουθεί πρόγραμμα θεραπείας και καταβάλλει προσπάθεια ώστε να τεθεί στη διάθεση του Γιώργου […]