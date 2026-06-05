Αφού πρώτα… κλείδωσε η παραμονή του Μάρτιν Χόνγκλα, τώρα παίρνει σειρά και το χειρουργείο.

Ο Αρης έχει ήδη αποφασίσει να αποκτήσει με κανονική μεταγραφή τον Καμερουνέζο μέσο από τη Γρανάδα, με μοναδική εκκρεμότητα πλέον το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο γόνατό του.

Το ζήτημα της κατάστασης του Χόνγκλα απασχολούσε τους ανθρώπους της ομάδας ήδη πριν από την ολοκλήρωση της περασμένης αγωνιστικής περιόδου. Στον Αρη αναζητούσαν μια οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος και από νωρίς είχαν καταλήξει πως η χειρουργική επέμβαση αποτελούσε την καταλληλότερη επιλογή.

Τις τελευταίες ημέρες ο ποδοσφαιριστής βρέθηκε στην Ισπανία, όπου συναντήθηκε με τον θεράποντα ιατρό του, διατηρώντας παράλληλα συνεχή επικοινωνία με το ιατρικό επιτελείο του Αρη. Μετά τις σχετικές συζητήσεις, αποφασίστηκε από κοινού να προχωρήσει σε επέμβαση, γεγονός που τον έφερε εκ νέου στη Θεσσαλονίκη.

Ο Χόνγκλα αναμένεται να χειρουργηθεί σήμερα το πρωί από τον γιατρό του ΑΡΗ, Γιάννη Χρήστου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με τον χρόνο αποθεραπείας και επιστροφής του στη δράση, η οποία σε πρώτη φάση υπολογίζεται σε 1-1,5 μήνα.