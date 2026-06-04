Βασίλης Σπανούλης… και κακός χαμός από χθες στον Αρη, ο οποίος ζει στον αστερισμό του Λαρισαίου τεχνικού.

Η φρενίτιδα που επικρατεί εντός του κλαμπ θα μνημονεύεται για χρόνια, όπως και ο… κρότος που έκανε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ η συμφωνία της ομάδας με τον άλλοτε θρύλο των παρκέ.

Η… φωτιά που άναψε με την έλευση του Σπανούλη θα κάνει καιρό να σβήσει. Και δίπλα σε αυτήν θα ανάψουν κι άλλες, μέσα από τις κινήσεις τις οποίες είναι έτοιμος να κάνει ο Άρης για την ενίσχυση του ρόστερ του.

Ο Άνταμ Μοκόκα είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ένας παίκτης επιπέδου Ευρωλίγκα, τόσο αγωνιστικά όσο και οικονομικά.

Την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες… φέρνουν στη λίστα του Άρη και τον Άντε Ζίζιτς της Μπεσίκτας. Ένας σέντερ με τον οποίο ο Άρης δεν έχει προχωρήσει όσο με τον Μοκόκα, αφού σε αυτή τη φάση εξετάζεται. Και μόνο αυτό, όμως, δείχνει πολλά για τα οικονομικά δεδομένα στα οποία θα κινηθεί η ομάδα.

Δύο παίκτες που ο ένας παίρνει κόντά στο εκατομμύριο και ο άλλος κάτι παραπάνω από αυτό το νούμερο. Ο ΑΡΗΣ θέλει να φτιάξει μία ομάδα που θα διεκδικήσει το Eurocup… με παίκτες Ευρωλίγκα. Για αυτό και από το πλάνο 4-5 επιλογών στις 500 χιλιάδες ευρώ, πλέον πηγαίνει σε διπλασιασμό αυτού του ποσού και με τη δυνατότητα αν χρειαστεί για το κάτι παραπάνω. Πάντα με τις ευλογίες του Ρίτσαρντ Σιάο.

Από τη στιγμή που το θέμα του Σπανούλγη διευθετήθηκε, ο Άρης φουλάρει και θέλει μέχρι τα τέλη του μήνα να έχει στα χέρια του το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ, με τις επόμενες κινήσεις να αναμένονται ίσως και άμεσα.