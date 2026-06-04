Το Ανώτατο Δικαστήριο του Πακιστάν επικύρωσε τη θανατική καταδίκη δύο ανδρών που είχαν βιάσει ομαδικά μια Γαλλίδα τουρίστρια πριν από έξι χρόνια, μπροστά στα τρία της παιδιά. Οι δράστες την είχαν σύρει έξω από το αυτοκίνητό της, όπου βρισκόταν εγκλωβισμένη μαζί με τα παιδιά της.

Οι δύο άνδρες, ο Αμπίμπ Μαλχί και ο Σαφκατ Άλι, επιτέθηκαν στη γυναίκα στις 9 Σεπτεμβρίου 2020, όταν το όχημά της ακινητοποιήθηκε λόγω έλλειψης καυσίμων στον αυτοκινητόδρομο έξω από τη Λαχόρη. Εκείνοι έσπασαν το παράθυρο του αυτοκινήτου, την έσυραν έξω και τη βίασαν υπό την απειλή όπλου, μπροστά στα τρομοκρατημένα παιδιά της.

Μετά την επίθεση, οι δράστες αφαίρεσαν χρήματα, κοσμήματα και τραπεζικές κάρτες πριν διαφύγουν. Παρά τους τραυματισμούς της, η γυναίκα κατάφερε να δώσει στην αστυνομία βασικές περιγραφές των δραστών, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για τη σύλληψή τους.

Pakistanis who gang-raped French tourist in front of her three children will be executed, court rules Two Pakistani men, Abid Malhi and Shafqat Ali, have had their death sentences upheld after a court dismissed their final appeal. On 9 September 2020 the pair forced a French… pic.twitter.com/4umZTZwO18 — Grifty (@TheGriftReport) June 3, 2026

Οι αρχές εντόπισαν τους δύο άνδρες μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και τους συνέλαβαν λίγες ημέρες αργότερα. Τα δείγματα DNA που ελήφθησαν από τον τόπο του εγκλήματος ταυτοποιήθηκαν με τα δικά τους, ενώ η γυναίκα τους αναγνώρισε. Ο Άλι ομολόγησε το έγκλημα ενώπιον δικαστή.

Τον Μάρτιο του 2021, οι δύο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για ομαδικό βιασμό, απαγωγή, ληστεία και τρομοκρατικά αδικήματα, με το δικαστήριο να τους επιβάλλει τη θανατική ποινή. Η υπεράσπιση κατέθεσε έφεση, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν κενά στην εκδοχή της εισαγγελίας και ότι η απόφαση ήταν άδικη.

Ωστόσο, την Τετάρτη, δύο δικαστές απέρριψαν την έφεση, κρίνοντας ότι τα στοιχεία σε βάρος των δύο ανδρών ήταν συντριπτικά, σύμφωνα με το αγγλόφωνο πακιστανικό μέσο Dawn. Οι φωτογραφίες τους δόθηκαν στη δημοσιότητα μετά την απόφαση.

Pakistanis who gang-raped French tourist in front of her three children will be executed, court rules Two Pakistani men, Abid Malhi and Shafqat Ali, have had their death sentences upheld after a court dismissed their final appeal. On 9 September 2020 the pair forced a French… pic.twitter.com/4umZTZwO18 — Grifty (@TheGriftReport) June 3, 2026

Αντιδράσεις και κοινωνικός αντίκτυπος

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ακτιβιστές να ζητούν δημόσιο απαγχονισμό των δραστών. Παράλληλα, σημειώθηκαν μαζικές διαδηλώσεις σε όλο το Πακιστάν, έπειτα από σχόλιο αστυνομικού που άφηνε να εννοηθεί ότι η γυναίκα έφερε ευθύνη επειδή κυκλοφορούσε αργά τη νύχτα.

Τα σχόλια αυτά προκάλεσαν κύμα οργής και καταδίκης, αναδεικνύοντας το πρόβλημα της σεξουαλικής βίας και της αντιμετώπισης των θυμάτων στη χώρα. Αν και η σεξουαλική κακοποίηση Πακιστανών γυναικών είναι συχνό φαινόμενο, τέτοιου είδους εγκλήματα εις βάρος αλλοδαπών παραμένουν σπάνια.

Πολλές γυναίκες στο Πακιστάν αποφεύγουν να καταγγείλουν βιασμούς, φοβούμενες το κοινωνικό στίγμα και την ατιμωρησία των δραστών, αποτέλεσμα ενός νομικού συστήματος με σοβαρές αδυναμίες και ελλιπείς αστυνομικές έρευνες. Το Πακιστάν συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που εφαρμόζουν πιο συχνά τη θανατική ποινή, σύμφωνα με τη νομική ομάδα δράσης Justice Project Pakistan.