Οι δικαστικές αρχές του Ιράν προχώρησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στην εκτέλεση δύο ανδρών, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί για λεηλασία και εμπρησμό τεμένους κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο των δικαστικών αρχών Mizan Online, «ο Μεχρντάντ Μοχαμαντίνια και ο Ασκάν Μαλεκί, οι κύριοι δράστες του εμπρησμού και της καταστροφής ενός τεμένους στο κέντρο της Τεχεράνης, απαγχονίστηκαν σήμερα το πρωί».

Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με τη σύλληψη ή τη δίκη των δύο ανδρών.

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου, με αφορμή την αύξηση του κόστους διαβίωσης, και εξελίχθηκαν σε μαζικό κύμα κινητοποιήσεων που κορυφώθηκε στις 8 και 9 Ιανουαρίου. Σε πολλές περιπτώσεις σημειώθηκαν επεισόδια και συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η Τεχεράνη απέδωσε τις ταραχές σε «ταραχοποιούς και ένοπλους τρομοκράτες», τους οποίους θεωρεί ότι υποστηρίζονταν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντάς τες βασικούς εχθρούς της χώρας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε τότε απειλήσει με παρέμβαση, ενώ το Mizan ανέφερε πως «μπροστά στην απειλή στρατιωτικής επίθεσης από τις ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς, οι ενέργειες αυτών των ατόμων χρησίμευσαν ως πρόσχημα για τη στρατιωτική επιθετικότητα» του Φεβρουαρίου.

Στις 28 Φεβρουαρίου, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν κοινή επίθεση κατά του Ιράν, γεγονός που πυροδότησε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Έκτοτε, οι συλλήψεις και οι εκτελέσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία έχουν αυξηθεί, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη τόσο με τον πόλεμο όσο και με τις εσωτερικές αναταραχές των προηγούμενων μηνών.

Σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η Διεθνής Αμνηστία, το Ιράν παραμένει η χώρα με τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό εκτελέσεων παγκοσμίως, μετά την Κίνα.

Οι αρχές εκτέλεσαν τουλάχιστον 1.639 ανθρώπους το 2025, αριθμό-ρεκόρ από το 1989, σύμφωνα με τις οργανώσεις Ανθρώπινα Δικαιώματα Ιράν (Iran Human Rights) και Μαζί κατά της Θανατικής Ποινής (ECPM), που εδρεύουν στη Νορβηγία.