Ο προγραμματισμός της ΑΕΚ ενόψει της νέας σεζόν είναι σε εξέλιξη και πέρα από ανανεώσεις, μεταγραφές και αποχωρήσεις περιλαμβάνει κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό.

Την αξιοποίηση της τάξης του 2005 από την οποία στην Ενωση περιμένουν πολλά στο εγγύς μέλλον. Ο λόγος για τους Δημήτρη Καλοσκάμη, Μάρτιν Γκεοργκίεφ και Χακίμ Σαχαμπό.

Τρεις ποδοσφαιριστές για τους οποίους οι Κιτρινόμαυροι δαπάνησαν περισσότερα από πέντε εκατ. ευρώ στις προηγούμενες δύο μεταγραφικές περιόδους και έρχεται η ώρα που θα πρέπει να κάνουν το βήμα προς τα εμπρός.

Η κάθε περίπτωση είναι μεν διαφορετική, αλλά όλες δείχνουν να έχουν εξαιρετική προοπτική. Ο Καλοσκάμης ήταν ενεργός και στη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Στο πρώτο κομμάτι της κυρίως ο πρώην μεσοκυνηγός του Ατρομήτου έδωσε πολύτιμες λύσεις και βοήθησε τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Κύπελλο.

Μετά τον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ δεν έπαιξε ξανά με εξαίρεση λίγα λεπτά κόντρα σε Αστέρα Aktor και Τσέλιε. Ηταν το διάστημα που ο Μάρκο Νίκολιτς άρχισε να σφίγγει το ροτέισον και να καταλήγει σε συγκεκριμένα πρόσωπα για τα βασικά του πλάνα.

Ετσι, το δεύτερο μισό της σεζόν λειτούργησε κάπως σαν… σχολείο για τον Καλοσκάμη, όπως και για τους Γκεοργκίεφ, Σαχαμπό.

Εχοντας ως προίκα αυτό το πρώτο τους εξάμηνο στα Σπάτα και με προετοιμασία το καλοκαίρι, στόχος του Νίκολιτς είναι να κάνει τους δύο συγκεκριμένους παίκτες μέλη του ροτέισον τη νέα σεζόν όπου έτσι κι αλλιώς θα χρειαστούν άπαντες.

Το θέμα είναι σε ποιες θέσεις τους υπολογίζει ο σέρβος τεχνικός; Γιατί ο Γκεοργκίεφ ήρθε ως στόπερ που μπορεί να παίξει και ως δεξί μπακ και τις δύο συμμετοχές του τις έκανε στη θέση του Ρότα.

Και εκεί φαίνεται πως τον υπολογίζουν κατά βάση στην ΑΕΚ. Ως αναπληρωματικό του Ρότα.

Από την άλλη, ο Σαχαμπό είναι περισσότερο οκταροδεκάρι παρά καθαρό χαφ, θέση στην οποία έτσι κι αλλιώς η Ενωση έχει ως προτεραιότητα να ενισχυθεί.

Ο ποδοσφαιριστής από τη Ρουάντα είναι ικανός με την μπάλα στα πόδια και παρότι στο Βέλγιο είχε τη φήμη του παίκτη που κάνει εύκολα το λάθος, έχει περιθώρια εξέλιξης και σημαντική προοπτική.

Εξάλλου πριν αποκτηθεί από την ΑΕΚ είχε ενεργό ρόλο στη Σταντάρ Λιέγης. Στην προετοιμασία θα τους δοθεί η ευκαιρία να δείξουν και οι δύο αν είναι έτοιμοι να αρπάξουν την ευκαιρία.

Κι αν το κάνουν, θα είναι σαν δύο νέες μεταγραφές για τον Δικέφαλο. Ο Νίκολιτς θέλει νέο αίμα, αναζητεί φρεσκάδα στο ρόστερ και αυτή η τριάδα των Καλοσκάμη, Γκεοργκίεφ, Σαχαμπό μπορεί να του προσφέρει αυτό που ψάχνει.