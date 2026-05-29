Σαν σήμερα την Τρίτη 29 Μαΐου του 1453 έγινε η Άλωση της Κωνσταντινούπολης και οι δύο Δικέφαλοι, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ με ανάρτησή τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έστειλαν τα μηνύματά τους για την μαύρη αυτή επέτειο.

Το μήνυμα της ΑΕΚ:

Μεσίστια κυματίζει σήμερα η Μεγάλη Σημαία της ΑΕΚ έξω από το Σπίτι Μας, την «Αγιά Σοφιά »… Για την Αποφράδα Ημέρα… pic.twitter.com/Zrbq3uDWiJ — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) May 29, 2026

Το μήνυμα του ΠΑΟΚ:

«29η Μαΐου 1453. Η Πόλη έπεσε, μα το φως της δεν έσβησε. Στην αιωνιότητα της ιστορίας, η Κωνσταντινούπολη έγινε σύμβολο και η μνήμη της οδηγός. Κρατάμε άσβεστη τη μνήμη, την περηφάνια μας, την ταυτότητά μας».