Αλλαγές σε βασικούς κανονισμούς του παιχνιδιού ετοιμάζεται να εφαρμόσει η FIFA, με τις νέες οδηγίες να κάνουν επίσημα την εμφάνισή τους στο Μουντιάλ του 2026.

Η παγκόσμια ομοσπονδία επιδιώκει μέσα από τις τροποποιήσεις να περιορίσει τις καθυστερήσεις και να προσφέρει πιο γρήγορο ρυθμό στους αγώνες, δίνοντας έμφαση στη συνέχεια και στη ροή του παιχνιδιού.

Οι νέοι κανονισμοί παρουσιάστηκαν και σε ομοσπονδίες που δεν θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, στο πλαίσιο ενημέρωσης και προετοιμασίας για τις επερχόμενες αλλαγές.

Τις σχετικές επεξηγήσεις ανέλαβε να παρουσιάσει ο Ρομπέρτο Αλόνσο, μέλος της ΚΕΔ, ο οποίος ανέλυσε τις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται να εφαρμοστούν στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη.

Οι νέοι κανονισμοί που εισάγονται

  • Γρήγορες αλλαγές: Ένας παίκτης που αντικαθίσταται έχει μέγιστο χρονικό περιθώριο 10 δευτερολέπτων για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.
  • Εάν χρειαστεί περισσότερος χρόνος, ο αντικαταστάτης του πρέπει να περιμένει ένα λεπτό πριν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο, αφήνοντας προσωρινά την ομάδα του με έναν παίκτη λιγότερο.
  • Διαχείριση χρόνου στα πλάγια άουτ και στα ελεύθερα λακτίσματα: Αν ο διαιτητής κρίνει ότι η εκτέλεση ενός πλαγίου ή ενός ελεύθερου λακτίσματος παίρνει πολύ χρόνο, τότε θα χρησιμοποιείται χρονόμετρο 5 δευτερολέπτων για τα πλάγια άουτ και τα λακτίσματα από τους τερματοφύλακες.
  • Η υπέρβαση αυτού του χρόνου θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της κατοχής. Στην πρώτη περίπτωση θα αλλάζει η κατοχή του πλαγίου και στη δεύτερη θα δίδεται κόρνερ.
  • Ιατρική περίθαλψη εκτός γηπέδου και επιστροφή: Ένας παίκτης που λαμβάνει ιατρική περίθαλψη στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο και να περιμένει ένα λεπτό πριν επιστρέψει.
  • Αρχηγός και διαιτητές: Ενισχύεται ο κανόνας ότι μόνο ο αρχηγός μπορεί να πλησιάσει τον διαιτητή για να ζητήσει εξηγήσεις. Οι άλλοι παίκτες μπορούν να τιμωρηθούν με κίτρινη κάρτα εάν περικυκλώσουν τον διαιτητή.

Η ενίσχυση του πρωτοκόλλου του VAR

Σε τρεις τροποποιήσεις θα προχωρήσει το πρωτόκολλο του VAR ενόψει του Μουντιάλ 2026, καθώς πλέον έχει σχετική άδεια να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις:

  • Αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα, όταν η δεύτερη είναι λανθασμένη.
  • Λάθος ταυτοποίηση, όταν δίνεται κίτρινη κάρτα σε λάθος ποδοσφαιριστή.
  • Να επανεξετάσουν λανθασμένο καταλογισμό κόρνερ, υπό την προϋπόθεση ότι η επανεξέταση μπορεί να ολοκληρωθεί αμέσως και χωρίς καθυστέρηση στην επανέναρξη.

