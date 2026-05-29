Αλλαγές σε βασικούς κανονισμούς του παιχνιδιού ετοιμάζεται να εφαρμόσει η FIFA, με τις νέες οδηγίες να κάνουν επίσημα την εμφάνισή τους στο Μουντιάλ του 2026.

Η παγκόσμια ομοσπονδία επιδιώκει μέσα από τις τροποποιήσεις να περιορίσει τις καθυστερήσεις και να προσφέρει πιο γρήγορο ρυθμό στους αγώνες, δίνοντας έμφαση στη συνέχεια και στη ροή του παιχνιδιού.

Οι νέοι κανονισμοί παρουσιάστηκαν και σε ομοσπονδίες που δεν θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, στο πλαίσιο ενημέρωσης και προετοιμασίας για τις επερχόμενες αλλαγές.

Τις σχετικές επεξηγήσεις ανέλαβε να παρουσιάσει ο Ρομπέρτο Αλόνσο, μέλος της ΚΕΔ, ο οποίος ανέλυσε τις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται να εφαρμοστούν στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη.