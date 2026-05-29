Για ακόμη μία φορά, τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης επιχειρούν να δημιουργήσουν κλίμα έντασης στο Αιγαίο μέσα από την αναπαραγωγή παλαιών περιστατικών και τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας.

Tουρκική Προπαγάνδα στο Αιγαίο: Ένα παλιό περιστατικό παρουσιάζεται ως νέο

Η υπόθεση αφορά γεγονότα της 18ης Δεκεμβρίου 2025 στην περιοχή του Φαρμακονησίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Ελληνικό Λιμενικό, τουρκικό αλιευτικό βρισκόταν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, όπου υπήρξε προσέγγιση από σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής στο πλαίσιο των προβλεπόμενων ελέγχων και επιτήρησης.

Το περιστατικό έληξε χωρίς καμία κλιμάκωση, χωρίς εμπλοκή και χωρίς συνέχεια, με το τουρκικό αλιευτικό να απομακρύνεται περίπου μία ώρα αργότερα. Παρ’ όλα αυτά, μήνες μετά, τουρκικά μέσα επαναφέρουν το θέμα ως δήθεν «νέα πρόκληση» της Ελλάδας, επιχειρώντας να καλλιεργήσουν εικόνα έντασης στο Αιγαίο.

Tουρκική Προπαγάνδα στο Αιγαίο: Η γνωστή τακτική της Άγκυρας

Η αναπαραγωγή παλαιότερων συμβάντων ως πρόσφατων δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για πάγια επικοινωνιακή στρατηγική της τουρκικής πλευράς, με στόχο:

• τη δημιουργία εσωτερικής συσπείρωσης μέσω εθνικιστικής ρητορικής,

• την καλλιέργεια αντιελληνικού κλίματος,

• την παρουσίαση της Τουρκίας ως δήθεν «θύματος»,

• και την αντιστροφή της πραγματικότητας στο Αιγαίο.

Μέσα από υπερβολικούς τίτλους, επιλεκτικά βίντεο και δραματοποιημένες περιγραφές, επιχειρείται να εμφανιστεί η Ελλάδα ως «επιθετική δύναμη», τη στιγμή που υπερασπίζεται τα αυτονόητα: τα κυριαρχικά της δικαιώματα και την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.

Προκλητικά πρωτοσέλιδα και αναθεωρητική ρητορική

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και το προκλητικό πρωτοσέλιδο της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Türkiye με τίτλο «Οι Έλληνες ξύνονται», ανήμερα της επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης.

Η επιλογή της συγκεκριμένης ημέρας μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Η Άλωση αποτελεί ιστορικά μία από τις πιο φορτισμένες ημερομηνίες για τον Ελληνισμό, και η αξιοποίησή της για πολιτικά και επικοινωνιακά παιχνίδια έντασης αποκαλύπτει τη διάθεση της Άγκυρας να διατηρεί υψηλούς τόνους απέναντι στην Ελλάδα.

Το Ελληνικό Λιμενικό φυλάει Θερμοπύλες

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον προκλήσεων και συνεχούς πίεσης, το Ελληνικό Λιμενικό Σώμα συνεχίζει καθημερινά να επιτελεί το καθήκον του με επαγγελματισμό, ψυχραιμία και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού βρίσκονται νυχθημερόν στις πιο δύσκολες και ευαίσθητες περιοχές του Αιγαίου, προστατεύοντας τα θαλάσσια σύνορα της χώρας, διασφαλίζοντας την εθνική κυριαρχία και σώζοντας ανθρώπινες ζωές.

Η τουρκική προπαγάνδα μπορεί να επιχειρεί να κάνει το άσπρο μαύρο, όμως η πραγματικότητα στο Αιγαίο δεν αλλάζει μέσα από πρωτοσέλιδα και επικοινωνιακά παιχνίδια. Αντίθετα, κάθε τέτοια προσπάθεια αποκαλύπτει ποιος πραγματικά επιδιώκει την ένταση και ποιος προσπαθεί να τη συντηρήσει για πολιτικούς και γεωπολιτικούς λόγους.