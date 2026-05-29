Μια 32χρονη τουρίστρια από την Κολομβία έπεσε θύμα απαγωγής και ομαδικού βιασμός διάρκειας 72 ωρών στη Ρώμη, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Daily Mail. Το περιστατικό συνέβη στις ανατολικές παρυφές της ιταλικής πρωτεύουσας και έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη.

Η γυναίκα είχε φτάσει στη Ρώμη στις 9 Μαΐου και δέκα ημέρες αργότερα δειπνούσε μόνη κοντά στον σταθμό Termini. Έξω από το εστιατόριο την πλησίασε ένας άνδρας, ο οποίος την έπεισε να τον ακολουθήσει για να της πουλήσει χασίς.

Una donna è rimasta rinchiusa per tre giorni in uno stabile abbandonato a Roma, dove, a più riprese, sarebbe stata costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte. Eseguiti 5 fermi a seguito delle indagini dei poliziotti della #squadra mobile#28maggio pic.twitter.com/W9KXiSNeO5 — Polizia di Stato (@poliziadistato) May 28, 2026

Μετά από περπάτημα περίπου μισής ώρας, έφτασαν σε ένα βαν όπου ένας δεύτερος άνδρας την απήγαγε. Την οδήγησε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Via Cesare Tallone, στην περιοχή Tor Cervara, που, σύμφωνα με την αστυνομία, κατοικούνταν από τουλάχιστον 22 παράτυπους μετανάστες.

Η γυναίκα κρατήθηκε αιχμάλωτη για τρεις ημέρες και υπέστη όπως κατήγγειλε επανειλημμένους βιασμούς από πέντε άνδρες, οι οποίοι την νάρκωναν και την απειλούσαν με θάνατο. Οι δράστες της αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι της.

Όταν κατάφερε να δραπετεύσει, ένας Ιταλός οδηγός την εντόπισε ημίγυμνη στο πεζοδρόμιο της οδού Via di Tor Cervara και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Casilino. Εκεί εντάχθηκε σε ειδικό πρόγραμμα στήριξης για γυναίκες – θύματα βίας.

Η αστυνομική έρευνα και οι συλλήψεις

Οι γιατροί διαπίστωσαν τραύματα συμβατά με σεξουαλική κακοποίηση και ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία, επιβεβαιώνοντας επίσης ότι η γυναίκα είχε δεχθεί ναρκωτικές ουσίες.

Μέσα σε λίγες ημέρες, οι αστυνομικοί ανασύνθεσαν τα γεγονότα και εντόπισαν τους δράστες. Η επιχείρηση για τη σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της αστυνομίας της περιοχής Prenestino, της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας και του Γραφείου Μετανάστευσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης.

Συνελήφθησαν πέντε άνδρες: οι Saidykhan Lamin και Karamba Kanteh, υπήκοοι Γκάμπιας 29 και 38 ετών, ο Harouna Traore από το Μάλι, 43 ετών, καθώς και οι Isibor Wisdom και Paul Nwabueze, υπήκοοι Νιγηρίας 29 και 39 ετών. Κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό με επιβαρυντικό στοιχείο την εκμετάλλευση της αδυναμίας άμυνας του θύματος.

Οι συλλήψεις τους επιβεβαιώθηκαν μετά την αρχική κράτηση, ενώ οι αρχές διερευνούν τη συμμετοχή τριών ακόμη ατόμων – του άνδρα που την παρέσυρε από το εστιατόριο, εκείνου που τη μετέφερε στο κτίριο και των ιδιοκτητών του παραπήγματος όπου κρατήθηκε.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση στο κτίριο της οδού Via Tallone εντοπίστηκαν 22 πολίτες εκτός Ε.Ε. χωρίς νόμιμα έγγραφα παραμονής. Έντεκα από αυτούς έλαβαν εντολές απέλασης και μεταφέρθηκαν σε κέντρα κράτησης προ της απομάκρυνσης σε Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio και Μπάρι.

Η τουρίστρια αναγνώρισε μέσω φωτογραφιών τους πέντε άνδρες που συμμετείχαν στους βιασμούς, επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία των συλληφθέντων. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

