Σοβαρές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκάλεσε η συντριβή ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους που μετέφερε εκρηκτικά στην ανατολική πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας. Οι ρουμανικές αρχές ανέφεραν ότι «το drone είχε προηγουμένως εμπλακεί στον βομβαρδισμό υποδομών στην Ουκρανία», ενώ από τη συντριβή εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην οροφή πολυκατοικίας. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Ρωσία «ξεπέρασε ακόμα μία κόκκινη γραμμή».

Σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή, προκαλώντας φωτιά στην ταράτσα πολυκατοικίας και την άμεση εκκένωση του κτιρίου. Η υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας, Οάνα Τόιου, γνωστοποίησε ότι δύο άνθρωποι υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Η ίδια ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο της Ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν όταν ρωσικά drones εντοπίστηκαν από τα ραντάρ, έχοντας άδεια να ανοίξουν πυρ εναντίον τους.

«Πρόκειται για μια σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση», υπογράμμισε η Οάνα Τόιου, αποδίδοντας την ευθύνη στη Μόσχα. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ρουμανία ενημέρωσε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους συμμάχους της και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, ζητώντας να επιταχυνθεί η μεταφορά μέσων αντιμετώπισης drones προς τη χώρα.

🔴 A Russian Shahed drone attacked a residential building in the city of Galați in Romania. Two people were injured.#russia #romania #putiniña pic.twitter.com/8zUbCdpNvt — The Digital Prophet (@MRcpn7) May 29, 2026

Έντονες αντιδράσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ

Το περιστατικό προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις από ηγέτες και θεσμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Ρωσία «ξεπέρασε ακόμα μία κόκκινη γραμμή» και διαβεβαίωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στη Μόσχα.

«Στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη προς τη Ρουμανία και τον λαό της», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν, προσθέτοντας ότι η ΕΕ προετοιμάζει το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Από την πλευρά του, το ΝΑΤΟ καταδίκασε με ανακοίνωσή του την «απερισκεψία» της Ρωσίας, υπογραμμίζοντας ότι η Συμμαχία θα ενισχύσει την άμυνά της απέναντι σε «όλες τις απειλές, συμπεριλαμβανομένων των drones».

Ανησυχία για τις παραβιάσεις στον εναέριο χώρο της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ

Η ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες παραβιάσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη τις τελευταίες εβδομάδες. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί στην Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία.

Wreckage found at the site of a drone strike tonight on an apartment building in Galați, Eastern Romania, which injured several civilians, appears to confirm that the building was indeed struck with a Russian Geran-2/Shahed-136. pic.twitter.com/mkSzOR2Fim — K13 News (@K13News) May 29, 2026

Η Μόσχα έχει κατηγορήσει τις χώρες της Βαλτικής ότι επιτρέπουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί τον εναέριο χώρο τους για επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος, απειλώντας με αντίμετρα. Οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών, μαζί με τις σκανδιναβικές συμμάχους τους, απέρριψαν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη εκστρατεία παραπληροφόρησης και ψευδείς κατηγορίες».

A Russian drone has entered Romanian airspace and crashed into a residential building. The drone flew directly into an apartment in the city of Galați. A major fire broke out. Several people were injured in the explosion. Over 30 emails of condemnation from NATO and the EU are… pic.twitter.com/RR1t8nJ1z9 — K13 News (@K13News) May 29, 2026

«Οι σκανδιναβικές και βαλτικές χώρες δεν επέτρεψαν ποτέ να χρησιμοποιηθούν το έδαφος ή ο εναέριος χώρος τους για αυτές τις επιθέσεις εναντίον στόχων στη Ρωσία», αναφερόταν χαρακτηριστικά στην κοινή ανακοίνωση.

Russia’s war of aggression has crossed yet another line. A Russian drone incursion struck a densely populated area in Romania, injuring civilians. On EU territory. We stand in full solidarity with Romania and its people. As we continue strengthening our security and… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 29, 2026

Μιλώντας στο Euronews, ο υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας, Ρόμπερτας Καούνας, προειδοποίησε ότι οι χώρες της Βαλτικής πρέπει να είναι προετοιμασμένες για περισσότερες παραβιάσεις από drones στο μέλλον. «Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν τα κράτη της Βαλτικής», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «πρέπει να προσαρμοστούμε, γιατί η πιθανότητα επανάληψης παρόμοιων σεναρίων είναι πολύ υψηλή»