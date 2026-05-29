Σοκ στη Θεσσαλονίκη προκαλούν οι αποκαλύψεις για την άγρια δολοφονία ενός 24χρονου, η σορός του οποίου εντοπίστηκε τον Ιούνιο του 2022, ακέφαλη και τεμαχισμένη, στη θαλάσσια περιοχή του Καλοχωρίου.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», οι αστυνομικές αρχές ταυτοποίησαν τέσσερις άνδρες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Ένας εξ αυτών συνελήφθη, ενώ οι υπόλοιποι έχουν διαφύγει στο εξωτερικό. Το θύμα είχε βρεθεί στο στόχαστρο των δραστών από το 2020, καθώς είχε συνάψει ερωτικό δεσμό με τη σύζυγο του 35χρονου εργοδότη του, ο οποίος θεωρείται ο βασικός κατηγορούμενος για το έγκλημα.

Ο 35χρονος φέρεται να είχε απειλήσει επανειλημμένα τον νεαρό, γεγονός που τον ανάγκασε να εγκαταλείψει τη Θεσσαλονίκη και να μετακομίσει στην Κρήτη. Ο ίδιος ο 24χρονος είχε προειδοποιήσει συγγενείς του λέγοντας «αν με βρείτε νεκρό, θα με έχει σκοτώσει ο εργοδότης μου». Προσπαθώντας να ξεφύγει από την οργή του εργοδότη του, ο 24χρονος επιχείρησε να εγκαταλείψει τη χώρα μέσω Σκοπίων. Ωστόσο, συνελήφθη στην προσπάθειά του να περάσει παράνομα τα σύνορα και φυλακίστηκε.

Μετά την αποφυλάκισή του εγκαταστάθηκε στο Τυμπάκι της Κρήτης, επιδιώκοντας να απομακρυνθεί οριστικά από τον εργοδότη του. Παρά την απόσταση, συνέχισε να επικοινωνεί με τη σύζυγο του 35χρονου. Τον Ιούνιο του 2022 οι δυο τους συμφώνησαν να συναντηθούν κρυφά στη Θεσσαλονίκη. Ο εργοδότης, μαθαίνοντας για το ραντεβού, φέρεται να οργάνωσε την απαγωγή του. Μαζί με τρία ακόμη άτομα, απήγαγαν τον 24χρονο και τον μετέφεραν σε καλύβα στο Καλοχώρι, όπου τον δολοφόνησαν και στη συνέχεια τον τεμάχισαν.

Οι δράστες πέταξαν τη σορό στη θάλασσα χρησιμοποιώντας βαρίδια, ώστε να εξαφανίσουν τα ίχνη του εγκλήματος. Για τη μεταφορά, φέρονται να έκλεψαν μια μικρή βάρκα από την περιοχή.

Ο εντοπισμός του ακέφαλου και ακρωτηριασμένου πτώματος

Στις 19 Ιουνίου 2022, στις 9:30 το πρωί, ένας ψαράς εντόπισε στη θάλασσα ένα ημιβυθισμένο πτώμα χωρίς κεφάλι και πόδια. Τρεις ημέρες αργότερα, ο ίδιος εντόπισε σε κοντινή απόσταση ένα πόδι δεμένο με νάιλον, τοποθετημένο σε σακί με τούβλα και τσιμέντο, για να παραμείνει στον βυθό.

Η σορός, όταν παραλήφθηκε από τον ιατροδικαστή, βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη και σαπωνοποίηση, γεγονός που δεν επέτρεψε τον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου. Η ταυτοποίηση ωστόσο έγινε μέσω ενός τατουάζ σε σχήμα βέλους που έφερε ο 24χρονος, οδηγώντας τις αρχές στον δράστη και στο κίνητρο.

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε η αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού, τηλεφωνικών δεδομένων και μαρτυρικών καταθέσεων.

Κατά την έρευνα σε σπίτι και επαγγελματικό χώρο του 35χρονου εντοπίστηκαν πλαστή άδεια οδήγησης, επτά μαχαίρια και ένας αναδιπλούμενος σουγιάς.