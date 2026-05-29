Εξιχνιάστηκε η δολοφονία ενός αλλοδαπού άνδρα, του οποίου η σορός είχε βρεθεί τεμαχισμένη σε θαλάσσια περιοχή της Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 2022, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι απήγαγαν το θύμα και το μετέφεραν σε απομονωμένο σημείο, όπου προχώρησαν στη δολοφονία του.

Μετά από πολυετή και συστηματική έρευνα, οι Αρχές ταυτοποίησαν τέσσερις ομοεθνείς του θύματος ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Ένας εξ αυτών συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη στις 27 Μαΐου, ενώ οι υπόλοιποι φέρονται να είχαν εγκαταλείψει τη χώρα αμέσως μετά το έγκλημα.

Είχαν διαφορές από το 2020 – Του είχε επιτεθεί και πριν την δολοφονία με 5 άτομα

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το θύμα είχε στοχοποιηθεί ήδη από το 2020 από ομοεθνή του για προσωπική υπόθεση. Τότε, είχε δεχθεί αλλεπάλληλες καταγγελίες σε βάρος του για διάφορα αδικήματα, καθώς και επίθεση από τον ίδιο άνδρα και πέντε ακόμη άτομα.

Μετά το περιστατικό εκείνο, το θύμα εγκατέλειψε τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο επέστρεψε στην πόλη τον Ιούνιο του 2022. Τότε, σύμφωνα με την αστυνομική εκδοχή, οι δράστες τον απήγαγαν και τον μετέφεραν σε σημείο όπου τον δολοφόνησαν. Στη συνέχεια, επιχείρησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη του εγκλήματος, πετώντας τη σορό του στη θάλασσα με τη χρήση βαριδίων.

Η έρευνα των Αρχών οδήγησε επίσης στην εξιχνίαση υπόθεσης αρπαγής άλλου ομοεθνούς άνδρα, η οποία είχε σημειωθεί το 2020 και, σύμφωνα με τα ευρήματα, συνδέεται άμεσα με τη δολοφονία. Για την υπόθεση αυτή φέρονται να εμπλέκονται τρία από τα ίδια πρόσωπα που κατηγορούνται και για την ανθρωποκτονία.