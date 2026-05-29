Εκτεταμένη απάτη με δεκάδες θύματα εξιχνίασαν οι Αρχές, έχοντας ως βασικό κατηγορούμενο έναν 27χρονο, ο οποίος φέρεται να απέσπασε πάνω από 85.000 ευρώ μέσω ψευδών αγγελιών εργασίας και εικονικών ενοικιάσεων τύπου Airbnb.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 27χρονος παρουσιαζόταν ως στέλεχος ναυτιλιακής εταιρείας και επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, αναρτώντας αγγελίες για ανύπαρκτες θέσεις εργασίας.

Όταν οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούσαν μαζί του, ζητούσε προσωπικά στοιχεία όπως αντίγραφα ταυτότητας, εκκαθαριστικά σημειώματα και τραπεζικά δεδομένα, υποστηρίζοντας ότι ήταν απαραίτητα για τη διαδικασία πρόσληψης.

Με τα στοιχεία αυτά, προχωρούσε στην ενοικίαση διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στο όνομα των υποψήφιων εργαζομένων. Στη συνέχεια, εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης των ακινήτων και τα προωθούσε προς ενοικίαση σε ανυποψίαστους πολίτες που αναζητούσαν κατοικία.

Τα θύματα κατέβαλαν προκαταβολές και χρηματικά ποσά ως «καπάρα» για ακίνητα που είτε δεν υπήρχαν είτε δεν ανήκαν ποτέ στον δράστη, χάνοντας έτσι τα χρήματά τους.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί 94 περιπτώσεις απάτης, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η δράση του να αφορά ακόμη περισσότερες υποθέσεις.

Ενδεικτικό της μεθόδου που ακολουθούσε είναι περιστατικό στο Περιστέρι, όπου μέσα σε δύο ημέρες εξαπάτησε 21 άτομα για το ίδιο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, αποσπώντας συνολικά πάνω από 22.000 ευρώ σε προκαταβολές.