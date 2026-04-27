Η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στην πέμπτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών προορισμών βραχυχρόνιας μίσθωσης, καταγράφοντας συνολικά 52 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις το 2025. Τα στοιχεία, που βασίζονται σε δεδομένα της Eurostat, αναδεικνύουν τη δυναμική του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και παρουσιάστηκαν στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο Matteo Sarzana, country manager της Airbnb για την Ιταλία και τη Νότια Ευρώπη, τόνισε ότι κάθε αποτελεσματική στρατηγική και ρύθμιση στον τουρισμό πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε υποθέσεις.

Όπως εξήγησε, οι πολιτικές που στηρίζονται σε αποδείξεις εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα είναι αναλογικά και στοχευμένα, αποφεύγοντας οριζόντιες προσεγγίσεις τύπου one-size-fits-all που συχνά δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς.

Ο Sarzana υπογράμμισε ότι μόνο μέσω συνεχούς ανάλυσης μπορούν οι αρχές να παρεμβαίνουν αποτελεσματικά όπου χρειάζεται, προστατεύοντας παράλληλα τον κλάδο από υπερβολική ρύθμιση σε περιπτώσεις όπου οι περιορισμοί δεν τεκμηριώνονται.

Η συμβολή του τομέα στην ελληνική οικονομία

Η άνοδος της Ελλάδας στην πέμπτη θέση των ευρωπαϊκών προορισμών, με 52 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις το 2025, επιβεβαιώνει – σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Airbnb – τη σημασία του κλάδου για την εθνική οικονομία. Παράλληλα, αναδεικνύει την ανάγκη για ένα πλαίσιο που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες.

Στη συζήτηση, εκπρόσωποι των Airbnb, Mastercard και Uber ανέλυσαν τη σημασία της αξιοποίησης των δεδομένων ως βασικού εργαλείου για τη χάραξη στρατηγικής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ένα επικαιροποιημένο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα ωφελεί πολίτες και επιχειρήσεις.

Ο ρόλος των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης

Η Ελίνα Κωνσταντινίδου, government engagement director της Mastercard, επισήμανε ότι τα δεδομένα αποτελούν πλέον την κινητήρια δύναμη για τον σχεδιασμό δράσεων και τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών. Η απουσία τους, σημείωσε, δυσχεραίνει τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει καταλύτη για τη διαμόρφωση μελλοντικών στρατηγικών.

Η πρόκληση, όπως είπε, έγκειται στη μετάβαση από την πληροφορία στη δράση, με τις ψηφιακές πλατφόρμες να προσφέρουν τα απαραίτητα εργαλεία για αυτόν τον σκοπό.

Η κινητικότητα ως μέρος της τουριστικής εμπειρίας

Ο Roland Werner, senior director της Uber, εστίασε στη σημασία της κινητικότητας και της διασύνδεσης των ταξί με τα υφιστάμενα δίκτυα μεταφορών. Τόνισε ότι η δυνατότητα μετακίνησης προς απομακρυσμένες περιοχές είναι καθοριστική για τη συνολική εμπειρία του επισκέπτη, ενώ οι κανόνες που διέπουν τον τουρισμό και τις αστικές μεταφορές πρέπει να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των ταξιδιωτών.