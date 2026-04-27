Ηταν 10.31 το βράδυ του Σαββάτου και ο πρόεδρος Τραμπ βρισκόταν στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου, ντυμένος ακόμα με το σμόκιν και το παπιγιόν του, για να μιλήσει για αυτό που μπορεί να ήταν άλλη μία – η τρίτη – απόπειρα κατά της ζωής του. «Ηταν απροσδόκητο», σχολίασε. «Μου αρέσει να μην σκέφτομαι τον κίνδυνο», είπε. «Ζω σχετικά φυσιολογικά, δεδομένων των συνθηκών. Ξέρετε, δεν τα έχω χαμένα».

Λίγο νωρίτερα ο Τραμπ είχε δημοσιεύσει βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν τον Κόουλ Αλεν να τρέχει γρήγορα μέσα από ένα σημείο ελέγχου ασφαλείας, αιφνιδιάζοντας στιγμιαία το προσωπικό ασφαλείας πριν βγάλει τα όπλα του. Πυροβόλησε έναν πράκτορα, ο οποίος σώθηκε επειδή φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο. Μέσα στην αίθουσα ο Τραμπ παρευρισκόταν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια, τον αντιπρόεδρο Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο, τον υπουργό Αμυνας Χέγκσεθ και πολλούς άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησής του. Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς δήλωσε πως όλοι αυτοί ήταν στόχοι του. «Φαίνεται ότι ήθελε να στοχεύσει άτομα που εργάζονται στην κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου πιθανώς του προέδρου», τόνισε, ενώ άνδρες των υπηρεσιών ασφαλείας βρίσκονταν ήδη στο σπίτι του Αλεν στην Καλιφόρνια, αναζητώντας στοιχεία για το κίνητρό του. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν τον συνδέουν με άλλους υπόπτους και θεωρούν ότι επρόκειτο για «μοναχικό λύκο», όπως ανέφερε και ο Τραμπ.

Σε όλο τον κόσμο, ηγέτες καταδίκασαν την επίθεση και εξέφρασαν την ανακούφισή τους που ο Τραμπ και όλοι οι παρόντες ήταν ασφαλείς, δείχνοντας αλληλεγγύη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε τη χαρακτήρισε επίθεση «στις ελεύθερες και ανοιχτές κοινωνίες μας» και οι ηγέτες τόνισαν ότι η βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η βρετανική πρεσβεία, η οποία προετοιμάζεται για την επίσκεψη του βασιλιά Κάρολου στην Ουάσιγκτον που ξεκινά σήμερα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι διεξάγονται συζητήσεις σχετικά με το εάν το περιστατικό μπορεί να επηρεάσει τον σχεδιασμό της.

Τα χαοτικά γεγονότα έθεσαν νέα ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια κορυφαίων αξιωματούχων των ΗΠΑ. Ενα από τα κύρια σημεία της έρευνας είναι το πώς ο ένοπλος κατάφερε να εισαγάγει λαθραία το κυνηγετικό όπλο στο ξενοδοχείο, το οποίο φιλοξένησε το ετήσιο δείπνο του Συνδέσμου Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ένα σημαντικό γεγονός στο κοινωνικό ημερολόγιο της Ουάσιγκτον, με τη συμμετοχή πολλών στελεχών της κυβέρνησης και τη λήψη αυστηρότατων μέτρων ασφαλείας.

Μάλιστα, ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ παρευρέθηκε στην εκδήλωση ως πρόεδρος, καθώς την είχε μποϊκοτάρει τα προηγούμενα χρόνια. Το περιστατικό έχει ήδη αναζωπυρώσει ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα της Μυστικής Υπηρεσίας και την επάρκεια των πρωτοκόλλων ασφαλείας της. Η ασφάλεια στο Χίλτον, όπου διέμενε και ο δράστης, ήταν εξαιρετικά χαλαρή. Για να μπει κάποιος στο λόμπι, χρειαζόταν μόνο να επιδείξει ένα εισιτήριο. Οσοι παρευρέθηκαν δεν χρειάστηκε να περάσουν από ανιχνευτή μετάλλων μέχρι λίγο πριν από την είσοδο της αίθουσας χορού.

Οι ένοπλες επιθέσεις στις ΗΠΑ – σε σχολεία, εμπορικά κέντρα, πανεπιστήμια – είναι συχνές. Περιλαμβάνουν και επιθέσεις, τρεις τον αριθμό, στον Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε λιγότερους από 24 μήνες. Η πρώτη, κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης στη μέση της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, ήταν μακράν η πιο επικίνδυνη. Στις 13 Ιουλίου, ενώ μιλούσε στη σκηνή στην πόλη Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, ακούστηκε μια σειρά πυροβολισμών – μια σφαίρα πέρασε ξυστά από το αφτί του που μάτωσε. Εκείνος ύψωσε τη γροθιά και φώναξε «Πολεμήστε», πριν τον καλύψουν οι σωματοφύλακες.

Ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος σκοτώθηκε λίγο αργότερα, ήταν ο 20χρονος Τόμας Μάθιου Κρουκς, χωρίς ποινικό μητρώο και χωρίς οι πολιτικές του πεποιθήσεις να εξηγούν την κίνησή του. Το επεισόδιο ήταν σημείο καμπής στην προεκλογική εκστρατεία. Μόλις μία εβδομάδα αργότερα, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αποσύρθηκε από την κούρσα για την επανεκλογή και αντικαταστάθηκε από την αντιπρόεδρό του Κάμαλα Χάρις. Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι το απόγευμα της 13ης Ιουλίου στο Μπάτλερ ήταν η στιγμή που ο Τραμπ εξασφάλισε τα κλειδιά του Λευκού Οίκου για δεύτερη φορά.

Και όμως, κατά τη διάρκεια της ίδιας προεκλογικής εκστρατείας, υπήρξε μία ακόμη απόπειρα δολοφονίας, αν και σε αυτή δεν έπεσαν σφαίρες. Μόλις δύο μήνες μετά την επίθεση στο Μπάτλερ, στις 15 Σεπτεμβρίου, ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας εντόπισε την κάννη ενός τυφεκίου AK-47 να προεξέχει από τους θάμνους πίσω από φράχτη ασφαλείας στο Μαρ-α-Λάγκο και άνοιξε πυρ. Ο υποψήφιος πρόεδρος επέστρεψε στην κατοικία του και δεν κινδύνευσε ποτέ άμεσα. Η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο, τον 58χρονο Ράιαν Ράουθ.