Για τρίτη συνεχή χρονιά διεξήχθη στη Σαντορίνη ο Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ με Αμαξίδιο, ο οποίος πραγματοποιήθηκε το Σάββατο από τον δήμο Θήρας και το τμήμα Αθλητισμού & Πολιτισμού του δήμου σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) και την Εθελοντική Ομάδα Σαντορίνης.

Η αναμέτρηση του 26ου Τελικού Κυπέλλου διεξήχθη σε κατάμεστο γήπεδο και εξαιρετική ατμόσφαιρα, με τον Ηρόδικο να κατακτά το πρώτο Κύπελλο της ιστορίας του, επικρατώντας της Δωδεκανήσου με σκορ 66-56. Αξίζει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Τελικού, την προηγούμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε φιλανθρωπικός ποδοσφαιρικός αγώνας στο Δημοτικό Γήπεδο Θήρας, μεταξύ της ομάδας της Βουλής των Ελλήνων και των Παλαιμάχων Σαντορίνης, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τα έσοδα, δε, διατέθηκαν για την ενίσχυση της διοργάνωσης.

«Είναι χαρά μας που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά φιλοξενήσαμε τον τελικό στη Σαντορίνη. Η συνέχιση της διοργάνωσης οφείλεται στη συνεργασία μας με την ΟΣΕΚΑ, η οποία επιλέγει κάθε χρόνο το νησί μας, αλλά και στη συγκίνηση για τους ανθρώπους που, παρά το ατύχημα που άλλαξε τη ζωή τους, δεν το είδαν ως τέλος αλλά ως αφετηρία για μια νέα ζωή και τη διεκδίκηση των χαρών της», δήλωσε ο δήμαρχος Θήρας, Νίκος Ζώρζος.