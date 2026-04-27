Η Ουκρανία σχεδιάζει να αναπτύξει 25.000 μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους (UGV) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, αριθμό υπερδιπλάσιο σε σχέση με εκείνον που είχε αναπτυχθεί το 2025. Το υπουργείο Άμυνας της χώρας επιδιώκει να μεταφέρει την ευθύνη της γραμμής εφοδιασμού και των αποστολών πρώτης γραμμής σε ρομποτικά συστήματα, μειώνοντας την έκθεση των στρατιωτών σε κίνδυνο.

Ο υπουργός Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ, ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία έχει ήδη ξεκινήσει την υπογραφή συμβάσεων για το 2027, με στόχο τη σταθερή και μακροπρόθεσμη προμήθεια τέτοιων συστημάτων. Όπως ανέφερε, μόνο τον περασμένο Μάρτιο ο ουκρανικός στρατός πραγματοποίησε περισσότερες από 9.000 αποστολές με ρομπότ και μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους.

«Ο στόχος μας είναι το 100% της διοικητικής μέριμνας στην πρώτη γραμμή να εκτελείται από ρομποτικά συστήματα», υπογράμμισε ο Φεντόροφ, επισημαίνοντας τη στρατηγική στροφή των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων προς την αυτοματοποίηση.

The future is already on the front line – and Ukraine is building it. These are our ground robotic systems. For the first time in the history of this war, an enemy position was taken exclusively by unmanned platforms – ground systems and drones. The occupiers surrendered, and the… pic.twitter.com/qLQKfxPdiB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 13, 2026

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας έχει επενδύσει περίπου 330 εκατομμύρια δολάρια για την προώθηση περισσότερων από 181.000 drones, UGV και συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου στο μέτωπο από τον Ιανουάριο του 2026. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του ψηφιακού συστήματος προμηθειών Brave1, που επιτρέπει στις μονάδες της πρώτης γραμμής να παραγγέλνουν εξοπλισμό απευθείας από εγχώριους κατασκευαστές.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν εκτελέσει περισσότερες από 22.000 μη επανδρωμένες αποστολές τους τελευταίους τρεις μήνες, σώζοντας πολυάριθμους στρατιώτες από επικίνδυνες επιχειρήσεις.

Επίσης, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε μια πρωτοφανή επιχείρηση που σηματοδότησε ορόσημο για τη χρήση ρομποτικών συστημάτων στο πεδίο της μάχης.

Η ιστορική επιχείρηση με μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, μια εχθρική θέση καταλήφθηκε χωρίς ανθρώπινη παρουσία, αποκλειστικά από μη επανδρωμένα συστήματα.

Χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι δήλωσε ότι:«Το μέλλον βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή και η Ουκρανία το χτίζει… Για πρώτη φορά στην ιστορία αυτού του πολέμου, μια εχθρική θέση καταλήφθηκε αποκλειστικά από μη επανδρωμένες πλατφόρμες επίγεια συστήματα και drones. Οι κατακτητές παρέδωσαν τα όπλα, και η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χωρίς πεζικό και χωρίς απώλειες από την πλευρά μας».

Τέλος ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι τα ρομποτικά συστήματα Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmiy, Protector και Volia έχουν ήδη εκτελέσει περισσότερες από 22.000 αποστολές στην πρώτη γραμμή μέσα σε μόλις τρεις μήνες. «Με άλλα λόγια, ζωές σώθηκαν περισσότερες από 22.000 φορές, όταν ένα ρομπότ μπήκε στις πιο επικίνδυνες περιοχές αντί για έναν πολεμιστή. Πρόκειται για υψηλή τεχνολογία που προστατεύει την ανώτατη αξία την ανθρώπινη ζωή».