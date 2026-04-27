Ο CEO της OpenAI προκάλεσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X γράφοντας πως «μετά το AGI, κανείς δεν πρόκειται να δουλεύει και η οικονομία θα καταρρεύσει» — μια διατύπωση που κινείται ανάμεσα στην υπερβολή και την προειδοποίηση.

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του GPT-5.5 και αποτυπώνει την αυξανόμενη ανησυχία γύρω από τον ρυθμό εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης και την ικανότητα των οικονομιών να προσαρμοστούν.

Στο ίδιο νήμα, ο Άλτμαν υιοθέτησε έναν πιο ελαφρύ, σχεδόν αυτοσαρκαστικό τόνο, σημειώνοντας ότι «στρέφεται στον πολυφασικό ύπνο» επειδή το νέο μοντέλο είναι «τόσο καλό» που δεν θέλει να χάνει χρόνο κοιμώμενος. Η αντίθεση δεν περνά απαρατήρητη: την ώρα που η ΤΝ υπόσχεται λιγότερη δουλειά, φαίνεται —τουλάχιστον προς το παρόν— να επιταχύνει τον ρυθμό της.

“post-AGI, no one is going to work and the economy is going to collapse” “i am switching to polyphasic sleep because GPT-5.5 in codex is so good that i can’t afford to be sleeping for such long stretches and miss out on working” — Sam Altman (@sama) April 26, 2026

Το GPT-5.5, που η OpenAI κυκλοφόρησε στις 23 Απριλίου, είναι διαθέσιμο στους συνδρομητές επί πληρωμή μέσω ChatGPT και Codex. Η εταιρεία το περιγράφει ως πιο ικανό σε σύνθετες, πολυβηματικές εργασίες, με δυνατότητα προγραμματισμού, χρήσης εργαλείων και επαλήθευσης των αποτελεσμάτων του με λιγότερη ανθρώπινη καθοδήγηση. Ο Πρόεδρος της OpenAI, Greg Brockman, το χαρακτήρισε «μια νέα κατηγορία νοημοσύνης» και «ένα πραγματικό βήμα προς έναν νέο τρόπο εκτέλεσης εργασιών στον υπολογιστή».

Οι αντιδράσεις

Κάποιες από τις αντιδράσεις κάτω από την ανάρτηση του Σαμ Άλτμαν αποτυπώνουν ένα έντονα διχασμένο κλίμα γύρω από την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ορισμένοι χρήστες εξέφρασαν τεχνο-αισιόδοξη στάση, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση της παραγωγικότητας θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε μια «ανύπαρκτη οικονομία» με πρωτοφανή επίπεδα αποδοτικότητας. Άλλοι εστίασαν στις κοινωνικές και εργασιακές επιπτώσεις, προειδοποιώντας ότι η επιτάχυνση της αυτοματοποίησης μπορεί να αναδιαμορφώσει ριζικά την αγορά εργασίας, με λιγότερες θέσεις και εντατικοποίηση της δουλειάς για όσους παραμένουν ενεργοί.

Παράλληλα, πιο… ειρωνικές τοποθετήσεις έκαναν λόγο για υπερβολικό ενθουσιασμό γύρω από την ΤΝ ή για πιθανή «φούσκα» που κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει, ενώ δεν έλειψαν και πιο τεχνικές αναφορές στις επιδόσεις των νέων μοντέλων και στη μετατόπιση προς πιο αυτόνομη εκτέλεση εργασιών από τα συστήματα AI.

Wait, I thought the whole point of AGI was so I could finally sit on a beach while the robots did the heavy lifting. Now you’re telling me I have to stop sleeping just to stay relevant? Scams everywhere. — Hamid (@Hamidk_12) April 26, 2026

The two quotes sitting next to each other do more work than any argument about AGI ever could. The people closest to the technology are not preparing for leisure. They are restructuring their sleep schedules to keep up. Whatever post-AGI looks like it is probably not the end of… — ConvergePanel (@ConvergePanel) April 26, 2026

If we keep this up, we’ll be the most productive people in a non-existent economy. — UITOP (@UitopDesign) April 27, 2026

Let’s see which sleep schedule you’ll choose when the AI bubble pops ;p — ImperiumCosmicum (@ICosmicum) April 26, 2026

Η προειδοποίηση του Άλτμαν για τη μετα-AGI εποχή δεν ήρθε ξαφνικά. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, στις 6 Απριλίου, η OpenAI είχε δημοσιεύσει ένα έγγραφο πολιτικής 13 σελίδων με τίτλο «Industrial Policy for the Intelligence Age». Σε αυτό προτείνονταν, μεταξύ άλλων, η δημιουργία ενός δημόσιου ταμείου πλούτου, πιλοτικά προγράμματα τετραήμερης εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών, καθώς και η μετατόπιση της φορολογίας από την εργασία προς το κεφάλαιο. Παράλληλα, εξεταζόταν το ενδεχόμενο επιβολής «φόρου στα ρομπότ», ενώ η πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη παρουσιαζόταν ως βασική υποδομή, αντίστοιχη με την ηλεκτρική ενέργεια ή το διαδίκτυο.

Ωστόσο, οι προτάσεις αυτές προκάλεσαν σκεπτικισμό. Κριτικοί αμφισβήτησαν κατά πόσο η OpenAI τις διατυπώνει από πραγματική πολιτική πρόθεση ή αν πρόκειται για στρατηγική τοποθέτηση ενόψει πιθανών ρυθμίσεων στον κλάδο. Το Fortune σημείωσε ότι ορισμένοι αναλυτές τις αντιμετώπισαν ως πιθανό «πλαίσιο ρυθμιστικού μηδενισμού», επισημαίνοντας τις κατά καιρούς αντιφατικές στάσεις της εταιρείας απέναντι στη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.

Τι είναι η AGI;

Η Τεχνητή Γενική Νοημοσύνη (AGI) είναι μια υποθετική, προηγμένη μορφή τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να κατανοεί, να μαθαίνει και να εφαρμόζει γνώση σε οποιοδήποτε νοητικό έργο, φτάνοντας ή ξεπερνώντας τις ανθρώπινες γνωστικές ικανότητες. Σε αντίθεση με την σημερινή «στενή» τεχνητή νοημοσύνη, η AGI μπορεί να γενικεύει, να προσαρμόζεται σε νέες, άγνωστες καταστάσεις και να επιλύει πολύπλοκα προβλήματα χωρίς ειδική εκπαίδευση.