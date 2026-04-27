Ολοκληρώθηκαν οι τοξικολογικές εξετάσεις στη Μυρτώ, τη 19χρονη από το Αργοστόλι και σύμφωνα με τα αποτελέσματα προκύπτει ότι είχε κάνει χρήση και άλλης ναρκωτικής ουσίας πέρα από την κοκαΐνη. Η αλληλεπίδραση των ουσιών φαίνεται πως δημιούργησε μια επικίνδυνη «χημική βόμβα» στον οργανισμό της.

Στο αίμα της νεαρής γυναίκας εντοπίστηκαν ίχνη κοκαΐνης, ινδικής κάνναβης και αλκοόλ. Οι ουσίες αυτές, όπως εξήγησαν ειδικοί επιστήμονες, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και ενισχύουν σημαντικά την τοξικότητά τους. Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» παρουσίασε τα αποτελέσματα των εξετάσεων και επικοινώνησε με επιστήμονες, οι οποίοι σχολίασαν τα ευρήματα. Όπως ανέφεραν, η συνύπαρξη των συγκεκριμένων ουσιών μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα.

Ειδικότερα, σημείωσαν ότι ο συνδυασμός αλκοόλ και κοκαΐνης παράγει το κοκααιθυλένιο, μια ένωση που θεωρείται έως και δέκα φορές πιο τοξική από την κοκαΐνη και αποτελεί συχνή αιτία αιφνίδιου θανάτου σε χρήστες. Παράλληλα, η ταυτόχρονη χρήση κάνναβης και κοκαΐνης επιβαρύνει ιδιαίτερα την καρδιά, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε οξύ πνευμονικό οίδημα, την αιτία που -σύμφωνα με τα ευρήματα- προκάλεσε τον θάνατο της Μυρτώς.

Η συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα

Ο πατέρας της 19χρονης, εμφανώς συντετριμμένος, εξέφρασε τις ενοχές του επειδή δεν κατάφερε να αντιληφθεί εγκαίρως τι συνέβαινε. Δήλωσε ότι περιμένει να αντικρίσει όσους εμπλέκονται στην υπόθεση και αναφέρθηκε στα μηνύματα που αντάλλασσε η κόρη του με τη μητέρα της το μοιραίο βράδυ.

«Περιμένω την άγια ώρα που θα τους συναντήσω μπροστά μου αυτούς τους ανθρώπους. Αφήστε μας να πεθάνουμε. Θα βγει η πραγματικότητα. Είναι όλοι μπερδεμένοι, λίγη υπομονή να έχετε. Το παιδί μου δεν το είχα εγκαταλελειμμένο», δήλωσε ο πατέρας της Μυρτώς.

Αναφερόμενος σε πρόσωπα που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση, πρόσθεσε: «Τι αξιοπιστία να έχει ο 23χρονος, που είναι Μενέλαος, Αγησίλαος πώς λέγεται. Υπάρχει περίπτωση να ήξερα η κόρη μου ότι έχει φιλία με τέτοιο άτομο και με τέτοιες φυλές και δεν έχει με Έλληνες; Είχα εμπιστοσύνη, έκανα μάθημα σε καθημερινή βάση στην κόρη μου εγώ. Καταδικάζω τον εαυτό μου πρώτα απ’ όλα, γιατί δεν το αντιλήφθηκα ένα τέταρτο πιο πριν το βράδυ εκείνο που έφυγε και της είπα: “πρόσεξε θα σου παρουσιαστούν διάολοι με αγγελικά πρόσωπα”, της είπα “με Porsche θα σου στήσουν παγίδα. Το μειονέκτημά σου είναι η ομορφιά σου”. Πού να φανταστώ ότι 150 μέτρα από το σπίτι μου υπάρχει αυτή η οργάνωση που ο καθένας έπαιξε τον ρόλο του…».

Σε ερώτηση για τα μηνύματα που αντάλλαξαν μητέρα και κόρη εκείνο το βράδυ, ο πατέρας απάντησε: «Εγώ αυτό το κατηγορώ. Τώρα έχει πάει στο μνημείο του παιδιού. Τσακώθηκα μαζί της. Λέω “καλά τρεις η ώρα νύχτα σου είπε βρήκαμε σπίτι”, ξέρω εγώ τι της είπε στο μήνυμα και εσύ δεν… Λέει δεν ήταν αγόρι, ήταν ένα κορίτσι που θα πήγαιναν μαζί. Να κάνουν τι; Η γυναίκα μου είναι καλή μάνα, αλλά είναι αγαθή, δεν έχει την πονηριά».