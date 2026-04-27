Μετά από πέντε ώρες ολοκληρώθηκε η απολογία της Ειρήνης Μουρτζούκου στα δικαστήρια της Αμαλιάδας για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη τον Αύγουστο του 2024.

Όπως ανέφερε ο νομικός της εκπρόσωπος, η 25χρονη, η οποία παραμένει προφυλακισμένη ως υπεύθυνη για τον θάνατο τεσσάρων παιδιών, αρνήθηκε κάθε ευθύνη για τον θάνατο του Παναγιώτη. Παράλληλα, κατονόμασε άλλα πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, εμπλέκονται στην υπόθεση, καταθέτοντας στοιχεία που – όπως ισχυρίζεται – επιβεβαιώνουν τις θέσεις της. Κατά την είσοδό της στο δικαστικό μέγαρο της Αμαλιάδας το πρωί της Δευτέρας (27/4), η Ειρήνη Μουρτζούκου, όταν ρωτήθηκε αν έχει ευθύνη για τον θάνατο του παιδιού, απάντησε: «δεν σκότωσα τον Παναγιωτάκη». Την ίδια φράση επανέλαβε και ενώπιον της ανακρίτριας.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, στην απολογία της η 25χρονη επιμένει ότι δεν φέρει ευθύνη για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, κάνοντας λόγο για «σατανικό σχέδιο χειραγώγησής της» από την Καλλιόπη, μητέρα του παιδιού, καθώς και από τη μητέρα της τελευταίας, με σκοπό – όπως υποστηρίζει – να εμφανιστεί εκείνη ως ένοχη. Η Ειρήνη Μουρτζούκου ζήτησε την κατ’ αντιπαράσταση εξέτασή της με την Καλλιόπη και τους υπόλοιπους εμπλεκομένους, προκειμένου – όπως είπε – να «αποδειχθεί ο ρόλος του καθενός και να φανεί η αλήθεια».

Οι ισχυρισμοί της 25χρονης στην ανακρίτρια

«Η αλήθεια είναι πως την ημέρα που πέθανε ο Παναγιωτάκης, από τις 5/8/2024 έως τον Ιούνιο του 2025 κατοικούσα στο σπίτι της Καλλιόπης και της μητέρας της στην Αμαλιάδα και περνούσαμε μαζί Χριστούγεννα, Πάσχα, Απόκριες και καλοκαίρι. Ζητώ να διαταχθεί η διεύρυνση του χρονικού διαστήματος της άρσης απορρήτου των επικοινωνιών μεταξύ μας και για το χρονικό διάστημα από 21/7/2024 έως 6/7/2025», ανέφερε στην απολογία της.

Η ίδια επικαλέστηκε σειρά συνομιλιών με την Καλλιόπη και τον δικηγόρο της Αναστάσιο Ντούγκα, υποστηρίζοντας ότι από αυτές προκύπτει η κοινή τους διαμονή, η ύπαρξη ερωτικών σχέσεων και η χειραγώγησή της σχετικά με το τι θα έλεγε δημοσίως. «Αυτό από μόνο του καταρρίπτει τους ισχυρισμούς της ότι με θεωρούσε δολοφόνο του παιδιού της», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε υλικό που προσκόμισε, λέγοντας: «Παραθέτω κάποια στιγμιότυπα κακοποίησης του Παναγιωτάκη, στα οποία φαίνεται η Καλλιόπη και η μητέρα της να βάζουν το παιδί στο πλυντήριο και εκείνο να σπαράζει στο κλάμα».

Τέλος, σύμφωνα με όσα υποστήριξε η Ειρήνη Μουρτζούκου, η Καλλιόπη όχι μόνο θεωρούσε το παιδί της βάρος, αλλά – όπως είπε – ήταν έτοιμη να τον πουλήσει.