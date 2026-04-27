Καθοριστική ήταν για ακόμη μία φορά η παρουσία του Ματέους κάτω από τα δοκάρια, με τον γκολκίπερ της Ένωσης να πραγματοποιεί κρίσιμες επεμβάσεις, ακόμη και σε εκτελέσεις πέναλτι, κρατώντας την ομάδα του σε θέση ισχύος στα δύσκολα σημεία του αγώνα.

Το ξεκίνημα ανήκε στον ΠΑΟΚ, που πήρε προβάδισμα από νωρίς, όμως η αντίδραση της ΑΕΚ ήταν άμεση και εκκωφαντική. Μετά την ισοφάριση στο τρίτο λεπτό, οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό και «έτρεξαν» ένα εντυπωσιακό σερί 5-0, αποκτώντας γρήγορα τον έλεγχο.

Η διαφορά εκτοξεύτηκε σταδιακά, φτάνοντας σε διψήφια επίπεδα πριν την ανάπαυλα, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 18-10 υπέρ της Ένωσης, παρά τη μείωση στο φινάλε από τους φιλοξενούμενους.

Στο δεύτερο μέρος, ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση και κατάφερε να ροκανίσει τη διαφορά, εκμεταλλευόμενος ένα διάστημα επιθετικής δυστοκίας των γηπεδούχων.

Ωστόσο, η ΑΕΚ βρήκε ξανά λύσεις στα κρίσιμα λεπτά και διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος, «κλειδώνοντας» τη νίκη με 27-25.

Το φινάλε συνοδεύτηκε από ένταση ανάμεσα στους δύο πάγκους, με τους διαιτητές να παρεμβαίνουν για να αποκαταστήσουν την τάξη.

Πλέον, η ΑΕΚ στρέφει την προσοχή της στους τελικούς της Handball Premier, όπου θα διεκδικήσει τον τίτλο απέναντι στον Ολυμπιακό.