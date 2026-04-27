Οι έρευνες για τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη και τον ρόλο του 40χρονου πρώην συντρόφου της, ο οποίος στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορεί να ρίξει φως στα γεγονότα που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν.

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών έχουν μπει τα μηνύματα που εστάλησαν στον 40χρονο πρώην φίλο της Ελευθερίας, από έναν άγνωστο άνδρα με το όνομα Γιώργος. Τα συγκεκριμένα μηνύματα περιέχουν απειλητικές και αινιγματικές φράσεις, που προκαλούν προβληματισμό στις αρχές.

Σε ένα από αυτά αναφέρεται: «Πες στη φίλη σου να με ξεμπλοκάρει, γιατί θα με βρει μπροστά της. Να είσαι σίγουρος». Σε άλλο μήνυμα ο άγνωστος γράφει: «Γεια σου φιλαράκι μου, τι κάνεις; Ακούγεται ότι αρραβωνιάστηκες. Ισχύει; Ξεμπέρδεψες με την Ρίτσα ή ακόμη;».

Ο αριθμός τηλεφώνου από τον οποίο εστάλησαν τα μηνύματα έχει πλέον απενεργοποιηθεί. Τα ίδια μηνύματα εντοπίστηκαν και στην κατοχή μιας φίλης της 43χρονης, γεγονός που ενισχύει το ενδιαφέρον των ερευνητών για την πηγή προέλευσής τους.

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, δήλωσε στο Live News, ότι κατά την εκτίμησή του τα μηνύματα αυτά πιθανόν δεν στάλθηκαν από άνδρα, αλλά από γυναίκα, που ενδεχομένως ζήλευε την Ελευθερία.

Οι συνομιλίες με την οδική βοήθεια

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Ελευθερίας, που εμφανίζεται σε βίντεο να μιλά συνεχώς στο κινητό του, επικοινωνούσε διαρκώς με ιδιοκτήτες γερανών. Όπως προκύπτει από την έρευνα, ζητούσε οδική βοήθεια, για να ανασύρει τη μηχανή του από το σημείο όπου είχε ακινητοποιηθεί.