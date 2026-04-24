Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται η παρουσία προσώπων που ενδέχεται να συνδέονται, ακόμη και έμμεσα, με τις κινήσεις του δράστη μετά το έγκλημα. Οι έρευνες επικεντρώνονται στη διαδρομή που ακολούθησε ο 40χρονος αμέσως μετά την απομάκρυνσή του από το σημείο.

Σύμφωνα με μαρτυρία εργαζομένου σε οδική βοήθεια, ο άνδρας φέρεται να είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα με τη μοτοσικλέτα του λίγο μετά το περιστατικό. Η κατάθεση αυτή εξετάζεται διεξοδικά από τις Αρχές, καθώς ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική για τη χρονική ανασύνθεση των γεγονότων.

Όπως λέει μάρτυρας στο «LiveNews»: «Ήρθε μαζί. 7.10 με πήρε τηλέφωνο, αλλά εγώ είχα μεταφορά και πήγα μετά και έκανα τη μεταφορά και μετά σμίξαμε εκεί στον Εσταυρωμένο και τον πήρα και πήγαμε και… Τα έχω πει στην αστυνομία. Δεν μου φάνηκε(περίεργος), χτυπημένος ήταν. Τραυματισμένος στα μούτρα. Με το μηχανάκι, λέει, έπεσε. Με την μηχανή έπεσε και χτύπησε. Κάνει λέει motocross έκανε, motocross. Μια μηχανή enduro που κάνει, αλλά αυτή λέει είναι βαριά και με έριξε. Το μηχανάκι το άφησα κατά τις… μετά από καμιά ώρα, δηλαδή 8,5 ώρα σμίξαμε, 9 παρά σμίξαμε. Κατά τις 10 άφησα το μηχανάκι».

Μετά το περιστατικό, ο ίδιος φέρεται να περπάτησε για περίπου 40 λεπτά μέχρι να φτάσει σε καφετέρια της περιοχής.

Η νύφη που βρέθηκε στο ίδιο σημείο

Μια απρόσμενη μαρτυρία προέρχεται από γυναίκα που εκείνη την ημέρα βρισκόταν στην ίδια καφετέρια, φορώντας μάλιστα νυφικό.

«(Ο γάμος) Έγινε σε Ηράκλειο και είχα ξεχάσει τα ρούχα μου στο σπίτι που θα φορούσα την επόμενη μέρα για να φύγω από το ξενοδοχείο, οπότε αναγκαστικά φόρεσα το νυφικό και βγήκα έξω. Δεν σταματάω στον καφέ γιατί ήθελα καφέ για εμένα και τους ανθρώπους που με περίμεναν στο σπίτι μου και λέω θα σταματήσω απέναντι από το σπίτι μου. Το λογικό να πάρω καφέ και έκατσα πέντε, δέκα λεπτά. Έτυχε να μπει εκείνη την ώρα», ανέφερε στο Mega

Όπως δήλωσε η ίδια δεν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί πολύ αργότερα, όταν είδε τις εικόνες στην τηλεόραση.

«Τουλάχιστον όσον ώρα ήμουν εγώ εκεί, που ήταν γύρω στα πέντε λεπτά, δεν τον φώναξε κανένας, δεν τον χαιρέτησε κανέναν. Από το βίντεο μετά τα είδα ότι ήταν έξω και έκοβε βόλτες πάνω κάτω και μιλούσε στο τηλέφωνο. Έκανε ότι μιλούσε. Μιλούσε; Δεν ξέρω».

Παράλληλα σημείωσε: «Την Κυριακή το πρωί κατά τις δώδεκα παρά τέταρτο, παρά δέκα, πήγα στο καφέ να πάρω καφέ για μένα και τον σύζυγό μου και έτυχε να είναι δίπλα μου και να λέει στο παιδί που έφερνε τους καφέδες να του καλέσει ένα ταξί γιατί τον άφησε το αμάξι. Είδα πολύ λίγες στο πρόσωπο της πλάι, γιατί καθόταν πλάι μου. Δηλαδή δεν ήταν πρόσωπο με πρόσωπο».

Αφού αποχώρησε από το σημείο, ο 40χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε ταξί, να επέστρεψε στο σπίτι του και στη συνέχεια να μετέφερε τη σορό της 43χρονης σε απομονωμένη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Λίγες ημέρες αργότερα έδωσε τέλος στη ζωή του.