Νέα στοιχεία προκύπτουν από τις καταθέσεις και τους ισχυρισμούς των εμπλεκομένων στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς ρίχνουν φως στις τελευταίες ώρες της νεαρής κοπέλας, με τον 23χρονο να δίνει, μέσω του συνηγόρου του, τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ, περιγράφοντας ένα σκηνικό που περιλαμβάνει ναρκωτικά, χρήματα και αμφιλεγόμενες συνθήκες. Όπως αναφέρει, η 19χρονη είχε ζητήσει ναρκωτικά, τα οποία προμηθεύτηκε από τον αρσιβαρίστα και πλήρωσε με χρήματα που της είχε δώσει ο 66χρονος.
«Τα τελευταία χρόνια διέμενα στην Αθήνα, στην Ηλιούπολη και σπούδαζα σε σχολή κομμωτικής. Ερχόμουν στην Κεφαλονιά κάθε καλοκαίρι και δούλευα σεζόν. Πέρυσι δούλευα σε μια ταβέρνα. Την Μυρτώ την γνώρισα πριν ενάμιση μήνα σε ένα γάμο στην Κεφαλονιά. Από τότε δημιουργήθηκε μια φιλία και όταν ήρθα για το Πάσχα στην Κεφαλονιά βγήκαμε δύο, τρεις φορές για καφέ» τόνισε.
«Το συγκεκριμένο βράδυ η Μυρτώ είχε βγει με έναν γκόμενο που είχε, έναν Αλβανό. Ήταν κάπου τρεις ώρες μαζί. Την άφησε στην καφετέρια δώδεκα παρά τα μεσάνυχτα. Η Μυρτώ ήρθε σε επικοινωνία με τον 66χρονο. Του είπε ότι έχει δύο μέρες να φάει και να κοιμηθεί, ότι κοιμάται στα παγκάκια και του ζήτησε χρήματα. Μου είχε πει πως με τον 66χρονο είχαν ερωτικές επαφές στο παρελθόν και είχαν μάλιστα κανονίσει να πάνε και διακοπές μαζί» σημείωσε.
«Παρέδωσα στην εισαγγελέα ένα στικάκι που έχει τη ζωή της Μυρτούς από το 2021 έως και σήμερα, όπου εμφανίζεται σε σελίδες του OnlyFans. Το βράδυ εκείνο πήραμε μια βότκα και αναψυκτικά. Φτάσαμε στο δωμάτιο. Εγώ ντύθηκα γυναίκα με φούστα, σουτιέν, στριγκάκι, extensions στα μαλλιά και βλεφαρίδες. Θα καλούσαμε τον 66χρονο να μας βλέπει μαζί σε ερωτικές περιπτύξεις» πρόσθεσε ο 23χρονος.
«Κάποια στιγμή η Μυρτώ ζήτησε ναρκωτικά και εγώ της είπα έχω την άκρη. Πήρα τον αρσιβαρίστα και έφερε την πρώτη δόση. Με τα χρήματα που της έδωσε ο 66χρονος, από τα 220 ευρώ, με τα 50 ευρώ πλήρωσε το ξενοδοχείο με IRIS και τα 80 ευρώ τα έδωσε στη δεύτερη δόση της κόκας που την ζήτησε μόνη της και την πλήρωσε μόνη της». Στη συνέχεια ανέφερε πως έκανε μόνο μία φορά ναρκωτικά και αισθάνθηκε αδιαθεσία. Όταν γύρισε στο δωμάτιο, διαπίστωσε ότι η Μυρτώ είχε σπασμούς.
«Εγώ έκανα μόνο από την πρώτη δόση ναρκωτικών. Ήδη αισθάνθηκα αδιαθεσία και βγήκα στο μπαλκόνι να πάρω αέρα. Όταν μπήκα μέσα, η Μυρτώ είχε σπασμούς. Στην τσάντα που κρατούσε βγαίνοντας, και φαίνομαι στο βίντεο, είχα τα προσωπικά μου ήδη, τα γυναικεία ρούχα και αξεσουάρ».
«Αυτό που δεν έχω ξαναπεί είναι πως όταν ήρθε ο αρσιβαρίστας στο δωμάτιο φέρνοντας τα ναρκωτικά, η Μυρτώ που ήταν ακόμη καλά, αφού δεν είχε πάρει ναρκωτικά, ήθελε να συνευρεθούν ερωτικά και του το πρότεινε. Όμως ο αρσιβαρίστας δεν επιθυμούσε να είμαι εκεί και εγώ, καθώς φοβόταν πως θα εμπλακώ στην πράξη και δεν το επιθυμούσε».
«Στο ίδιο ξενοδοχείο, σε άλλο δωμάτιο ήταν και ο Αλβανός κατηγορούμενος με την κοπέλα του και σε άλλο όροφο ο πατέρας της με τη δική του σύντροφο. Τον Αλβανό τον κάλεσε ο αρσιβαρίστας για να τον βοηθήσει να μεταφέρει τη Μυρτώ. Ο αρσιβαρίστας και ο Αλβανός την άφησαν σε ένα παγκάκι κάτω από το ξενοδοχείο. Εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ, αλλά μίλησε ο αρσιβαρίστας γιατί δεν ήξερα την οδό. Δεν παρατήσαμε τη Μυρτώ», είπε.
Τι υποστήριξε ο 66χρονος μιλώντας στο Mega
Ο 66χρονος από την Πρέβεζα μιλώντας χθες (21/4) στο MEGA παραδέχθηκε ότι γνώριζε τον 23χρονο, στον οποίο είχε δώσει στο παρελθόν χρήματα, προκειμένου να τον βοηθήσει, αλλά είχε αποκρύψει ότι γνώριζε και την 19χρονη Μυρτώ, όπως αποκάλυψε σήμερα ο 23χρονος. Ο 66χρονος υποστήριξε, ότι έστειλε 220 ευρώ μέσω IRIS στην 19χρονη, επειδή πίστεψε ότι η κοπέλα βρισκόταν σε ανάγκη. Όπως είπε, στη συνέχεια κατάλαβε, ότι τον χρησιμοποίησαν για οικονομικό όφελος. «Μετά το κατάλαβα. Πρέπει να είχαν ξεμείνει από λεφτά στην Κεφαλονιά, είχε περάσει και το Πάσχα. Και από κει και πέρα σκέφτηκαν εμένα. Ήξερε (ο 23χρονος) ότι για 100 ευρώ και για 200 ευρώ δεν θα αρνιόμουν. Καταλάβατε; Και έπαιξαν το “θέατρο” αυτό της δήθεν κοπέλας που έχει πρόβλημα».
Για τον 23χρονο ο ηλικιωμένος άνδρας είπε: «Μου είπε ότι έχει πρόβλημα με τους δικούς της στην Κεφαλονιά, ότι δεν τον αποδέχονται και τα υπόλοιπα. Μιλάγαμε καμιά φορά, όταν ερχόταν στην Αθήνα. Μου ζήτησε μία φορά λεφτά. Πριν καιρό. Πρέπει να του έστειλα δύο κατοστάρικα, τρία κατοστάρικα. Κάτι τέτοιο. Γιατί είχε κάτι προβλήματα και δεν μπορούσε να πληρώσει το σπίτι. Δεν ξέρω αν ήταν το ενοίκιο, δεν με αφορούσε. Δεν ρωτάω εγώ».
«Είμαι και εγώ θύμα»
«Δεν έχω χρήματα. Συγγνώμη, δεν είμαι πλούσιος. Δε θα άφηνα ένα κορίτσι στο δρόμο τη νύχτα να μείνει μόνη της. Δεν… Συγγνώμη, είμαι από τους παλιούς τους Έλληνες. Όταν κάποιος βρίσκεται σε ανάγκη, βοηθάς. Δεν είναι θέμα αν έχω πολλά χρήματα ή όχι. Απλώς πρέπει να είναι (ο 23χρονος) πολύ “της πιάτσας” και με είχε “κόψει” ότι είμαι αυτό που λέμε φιλότιμος. Απλά πράγματα. Τα λεφτά μου θέλανε. Περάσανε καλά το Πάσχα και τη Δευτέρα που ξεμείνανε, ψάξανε “χορηγό”. Εγώ είμαι το θύμα της υπόθεσης, δηλαδή. Έφτασα σε σημείο να με κυνηγάνε όλοι και να με λένε “εγκέφαλο”, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Έτυχε να είμαι σε λάθος μέρος τη λάθος ώρα. Και κάποιος με χρησιμοποίησε. Τώρα, εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά», ανέφερε ο 66χρονος στο Live News.