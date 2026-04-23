Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας του δήμου εντόπισαν άστεγο να κοιμάται μέσα σε πράσινο κάδο απορριμμάτων, την ώρα που πραγματοποιούσαν την αποκομιδή.

Το συμβάν έγινε στις 00:40 τα ξημερώματα, στη Λεωφόρο Νίκης 69, στο κέντρο της πόλης. Εκείνη την ώρα η Θεσσαλονίκη δοκιμαζόταν από καταρρακτώδη βροχόπτωση, ενώ οι εργαζόμενοι, παρά την κούραση και τις δύσκολες συνθήκες, αντιλήφθηκαν έγκαιρα την παρουσία του ανθρώπου μέσα στον κάδο και αντέδρασαν άμεσα.

Ο άστεγος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα. Οι υπάλληλοι της Καθαριότητας κατέθεσαν για το περιστατικό στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

«Αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι η πολυπλοκότητα και η σύνδεση του αντικειμένου της καθαριότητας απαιτεί άριστο μηχανικό εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους για την άμεση αντίδρασή τους που σε συνθήκες δύσκολες καιρικές αντέδρασαν γρήγορα και δεν είχαμε κάποιο δυσάρεστο περιστατικό», δήλωσε στο ΑΠΕ–ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του δήμου Θεσσαλονίκης, Λάζαρος Ζαχαριάδης.