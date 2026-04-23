Μετά από περισσότερες από 400 αιτήσεις εργασίας και μόλις τρεις συνεντεύξεις, μια απόφοιτη περιγράφει πως έχει βιώσει επανειλημμένα το φαινόμενο του «ghosting» από εργοδότες που δεν απαντούν ποτέ.

Η 21χρονη Karyna Lohvynenko ολοκληρώνει μεταπτυχιακό στη διακυβέρνηση και διαθέτει βιογραφικό με εμπειρία στα Ηνωμένα Έθνη και σε δημοτικά συμβούλια στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Παρά το γεγονός ότι κάποτε ονειρευόταν να γίνει πρόεδρος της Ουκρανίας, έχει υποβάλει αιτήσεις για θέσεις στην πολιτική, στις επιχειρήσεις αλλά και για εργασία ως barista, χωρίς να λάβει απάντηση από τους περισσότερους εργοδότες.

«Ghosting» και αγορά εργασίας

Ο όρος «ghosting» προέρχεται από τον χώρο των σχέσεων και σημαίνει «κόβω ξαφνικά κάθε επικοινωνία». Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο σύμβουλος προσλήψεων Michael Jones, το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται όλο και πιο συχνά και στην αγορά εργασίας. Σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική συγκυρία, ο ίδιος δηλώνει ότι μιλά κάθε εβδομάδα με αποφοίτους όπως η Karyna, οι οποίοι έχουν κάνει εκατοντάδες αιτήσεις χωρίς αποτέλεσμα, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να απορρίπτει πολλές υποψηφιότητες πριν εξεταστούν από άνθρωπο.

«Αν κάνω περίπου 70 αιτήσεις την εβδομάδα και λαμβάνω μόλις τρεις απαντήσεις, το υπόλοιπο είναι απόλυτη σιωπή – ούτε καν ένα email απόρριψης», λέει η Karyna. «Η αβεβαιότητα είναι χειρότερη από την απόρριψη· μοιάζει σαν η αίτησή σου να εξαφανίζεται πριν τη δει κανείς».

Η ίδια ολοκληρώνει μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, έχοντας ήδη πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων και νομική κατεύθυνση από το Cardiff Met. Το βιογραφικό της περιλαμβάνει εμπειρία σε διεθνή πολιτική, εθελοντισμό και επιχειρηματικές δράσεις: εργασία στο γραφείο της πρώτης κυρίας της Ουκρανίας, στα Ηνωμένα Έθνη, σε βρετανικά και αμερικανικά συμβούλια, καθώς και ως πρέσβειρα του King’s Trust.

Από την Ουκρανία στην Ουαλία

Η Karyna είχε γίνει δεκτή με υποτροφίες σε έξι αμερικανικά πανεπιστήμια, όμως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 ανέτρεψε τα σχέδιά της και την οδήγησε στην Ουαλία. Παρά τις δυσκολίες, παραμένει αποφασισμένη να βρει εργασία, γνωρίζοντας ότι δεν είναι η μόνη που βιώνει αυτή την απογοήτευση.

«Βλέποντας εκατοντάδες φοιτητές με ισχυρό υπόβαθρο να ζητούν οποιαδήποτε δουλειά, ήταν πραγματικά οδυνηρό», αναφέρει για μια εκδήλωση εύρεσης εργασίας στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ. Από παιδί είχε θέσει στόχο να ηγηθεί της πατρίδας της, δηλώνοντας: «Αυτός ο στόχος δεν με έχει εγκαταλείψει ποτέ». Προς το παρόν, επικεντρώνεται στην πρώτη της επαγγελματική ευκαιρία.

Αυτόματες απορρίψεις και ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Ο Michael Jones εξηγεί ότι πολλές αιτήσεις δεν φτάνουν ποτέ σε ανθρώπινο αξιολογητή. «Οι υποψήφιοι αισθάνονται ότι το βιογραφικό τους εξαφανίζεται στο κενό, και κατανοώ πλήρως την απογοήτευσή τους», λέει. «Στις περισσότερες περιπτώσεις, φταίνε τα αυτοματοποιημένα συστήματα και ο τεράστιος αριθμός αιτήσεων, όχι η έλλειψη ικανοτήτων».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αυξανόμενη χρήση AI και συνεντεύξεων μέσω βίντεο καθιστά τη διαδικασία απρόσωπη. «Η τεχνητή νοημοσύνη αναζητά μοτίβα, όχι δυναμική. Αν το στυλ ή η εμπειρία σου δεν ταιριάζουν στο πρότυπο του συστήματος, απορρίπτεσαι πριν σε γνωρίσει κανείς».

Η Karyna έχει ζήσει αυτή την εμπειρία σε αρκετές συνεντεύξεις που διεξήχθησαν από AI. «Μιλάς ουσιαστικά σε μια οθόνη, σαν chatbot. Ο χρόνος είναι περιορισμένος και δεν προλαβαίνεις να παρουσιάσεις πλήρως την εμπειρία σου», σημειώνει.

Ανεργία και ανταγωνισμός

Στοιχεία του Office for National Statistics (ONS) δείχνουν ότι η ανεργία στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε στο 5,2% στο τρίμηνο έως τον Δεκέμβριο 2025 – το υψηλότερο επίπεδο σχεδόν πενταετίας. Ιδιαίτερα οι νέοι 16-24 ετών πλήττονται περισσότερο, με ποσοστό ανεργίας 16,1%, το υψηλότερο της τελευταίας δεκαετίας.

Παρά τη μικρή βελτίωση που καταγράφηκε στις αρχές του 2026, ο ανταγωνισμός παραμένει έντονος. Σύμφωνα με το LinkedIn, οι νέοι αντιμετωπίζουν αυξημένη δυσκολία στην εξεύρεση θέσεων, με τον Aneesh Raman να τονίζει τη σημασία της ψηφιακής και AI επάρκειας, της ανάπτυξης διαπροσωπικών δεξιοτήτων και της ανάδειξης επιτευγμάτων στο βιογραφικό.

Η Karyna, παρότι έχει εγκαταλείψει προσωρινά το όνειρο της «ιδανικής δουλειάς», παραμένει αισιόδοξη: «Ξέρω ότι θα τα καταφέρω. Είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά εκτός ελέγχου μου. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να συνεχίσω να προσπαθώ μέχρι κάποιος να δει το δυναμικό μου».

Πηγή: BBC