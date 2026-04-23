Όταν ο Παναθηναϊκός αποφάσισε πως δεν θα συνέχιζε τη σεζόν του με τον Χρήστο Κόντη, που είχε αναλάβει χρέη προπονητή μετά τον Ρουί Βιτόρια, ένα όνομα υπήρχε στη δημοσιότητα. Και επί μέρες οι Πράσινοι ασχολούνταν με αυτό. Το όνομα του Σεργκέι Ρεμπρόφ, του ουκρανού πρώην επιθετικού ο οποίος βρισκόταν στον πάγκο της Εθνικής του ομάδας. Ο Ρεμπρόφ είχε προταθεί και είχε ξεχωρίσει απ’ όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους. Μάλιστα είχε εμφανιστεί ως το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει τις τύχες του Παναθηναϊκού, ενώ πριν από μερικά χρόνια είχε ενδιαφερθεί και η ΑΕΚ για την πρόσληψή του.

Κοινός παρονομαστής ο πρώην τεχνικός διευθυντής ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, ο Γιάννης Παπαδημητρίου, που είχε σε μεγάλη εκτίμηση τον ουκρανό προπονητή. Ο Παναθηναϊκός όχι μόνο ασχολήθηκε με τον συγκεκριμένο τεχνικό, αλλά σε ένα σημείο των συζητήσεων όλα έδειχναν πως θα προκύψει συνεργασία. Επί της ουσίας είχε υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά υπήρχε ένα εμπόδιο που αποδείχτηκε αξεπέραστο.

Η δουλειά του Ρεμπρόφ στην Εθνική Ουκρανίας και η προσπάθεια που έκανε τότε η χώρα του για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, όμως, Αντρέι Σεφτσένκο δεν συζητούσε για λύση της συνεργασίας και η σχέση των δύο πλευρών τον διατήρησε στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Ουκρανίας. Το οποίο ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στο Μουντιάλ, μετά την ήττα με 3-1 από τη Σουηδία.

Εκείνο το αποτέλεσμα ήταν επί της ουσίας και ο λόγος που πλέον ο Ρεμπρόφ δεν βρίσκεται στον πάγκο της Ουκρανίας. Χθες ανακοινώθηκε επίσημα το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών και ο ουκρανός προπονητής… κυκλοφορεί πλέον ελεύθερος. Ως εκ τούτου και με δεδομένο πως η συγκεκριμένη είδηση έρχεται σε μια περίοδο που ο Παναθηναϊκός μοιάζει να έχει αποφασίσει πως δεν θα συνεχίσει με τον Ράφα Μπενίτεθ και μετά το καλοκαίρι, έρχεται αναπόφευκτα η σκέψη πως ο Σεργκέι Ρεμπρόφ μπορεί να έρθει και πάλι στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό. Απαλλαγμένος πλέον από τα καθήκοντά του στην εθνική ομάδα.

Θυμίζουμε πως ο ίδιος ο Ρεμπρόφ δεν είχε κρύψει την επιθυμία του να έρθει στην Ελλάδα και να δουλέψει στον Παναθηναϊκό εκείνη την περίοδο. Ωστόσο στην καθοριστική κουβέντα που είχε με τον Σεφτσένκο, ο πρώην συμπαίκτης του ήταν εκείνος που τον έπεισε να παραμείνει και να… παλέψει για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Με τον Ρεμπρόφ να βάζει τη χώρα του πάνω από οτιδήποτε άλλο. Ομως τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά και ο ουκρανός προπονητής σίγουρα θα ήθελε να αναλάβει ένα πρότζεκτ από το ξεκίνημα και όχι στα μέσα μιας σεζόν.

Τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός; Σίγουρα το όνομά του δεν μπορεί να περάσει σε καμία περίπτωση απαρατήρητο, από τη στιγμή που είναι πολύ φρέσκια η προηγούμενη ιστορία μεταξύ των Πράσινων και του 51χρονου προπονητή. Ο Γιάννης Αλαφούζος είχε καλή άποψη για την αξία του και για το προφίλ του, ένα προφίλ ενός προπονητή που έχει καταφέρει να δημιουργήσει καλές ομάδες και να κατακτήσει πρωταθλήματα. Συν το γεγονός πως η ηλικία του είναι κοντά σε αυτό που θα ψάξει ο Παναθηναϊκός. Ούτε πολύ νέος, ούτε όμως κοντά σε αυτό που είδαμε με τον Ράφα Μπενίτεθ, που παραμένει υπ’ ατμόν και δύσκολα θα γυρίσει την κατάσταση.

Γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει κυπελλούχο τον ΠΑΟΚ

Το Σάββατο στον Βόλο θα κριθεί ο τίτλος του Κυπέλλου Ελλάδας, εκεί όπου ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα τον διεκδικήσουν. Ο ΠΑΟΚ θέλει να επιστρέψει στους τίτλους τη χρονιά που κλείνει τα 100 του χρόνια, ο ΟΦΗ θέλει να κάνει ό,τι δεν κατάφερε πέρσι απέναντι στον Ολυμπιακό. Ενδιαφέρον όμως για τον τελικό του Κυπέλλου έχει και ο Παναθηναϊκός, όσο κι αν φαίνεται κάπως… περίεργο αυτό. Γιατί; Γιατί θα κρίνει το ευρωπαϊκό εισιτήριο που θα έχουν οι Πράσινοι ενόψει της επόμενης σεζόν.

Για την ακρίβεια, ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει το Κύπελλο ο ΠΑΟΚ προκειμένου να μην παίξει στο Conference League, αλλά να βρεθεί και πάλι – όπως συνέβη και φέτος – στο Europa League. Και φυσικά σε περίπτωση αποκλεισμού στα προκριματικά να έχει την ευκαιρία να συνεχίσει στο Conference League. Αν ο ΠΑΟΚ πάρει το Κύπελλο θα πάρει και το «καλό» εισιτήριο του Europa League – εκτός αν βγει 1ος ή 2ος και πάει στο Champions League – και το εισιτήριο για το Conference League θα πάει στον πέμπτο της βαθμολογίας.

Αρα ό,τι κι αν γίνει ο Παναθηναϊκός θα παίξει τουλάχιστον στο Europa. Σε περίπτωση που ο ΟΦΗ πάρει το Κύπελλο, τότε θα πάει απευθείας στα play offs του Europa League και στο Conference League θα βρεθεί ο τέταρτος της βαθμολογίας, που απ’ ό,τι φαίνεται θα είναι ο Παναθηναϊκός.