Διαψεύδει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για διερεύνηση συμφωνίας μεταξύ Γαλλία και Ελλάδα, βάσει της οποίας η Αθήνα θα μπορούσε να αποκτήσει επιπλέον μαχητικά Rafale σε μειωμένη τιμή, με αντάλλαγμα την παράδοση αεροσκαφών Mirage στην Ουκρανία.

Η διάψευση έρχεται μετά από δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Parisien Matin, το οποίο ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και της ελληνικής κυβέρνησης για τη μεταφορά ελληνικών μαχητικών Mirage 2000 στην Ουκρανία, στο πλαίσιο ευρύτερης συμφωνίας ανταλλαγής με Rafale.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το σχέδιο φέρεται να περιλαμβάνει την αγορά του συνόλου του ελληνικού στόλου Mirage 2000, ώστε τα αεροσκάφη να σταλούν στο ουκρανικό μέτωπο. Σε αντάλλαγμα, η Ελλάδα θα εξασφάλιζε ευνοϊκότερους όρους για την προμήθεια νέας γενιάς Rafale της Dassault Aviation, στο πλαίσιο του σχεδίου «Ατζέντα 2030» για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο υπό συζήτηση στόλος περιλαμβάνει 24 Mirage 2000-5 Mk II, καθώς και 17 έως 19 παλαιότερα Mirage EGM/BGM, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως ανταλλακτικά. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου εξαρτάται από την έγκαιρη παράδοση των Rafale, σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς ζήτησης.

Το γαλλικό υπουργείο Άμυνας φέρεται να εντάσσει την πρωτοβουλία σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή στρατηγική συντονισμού αμυντικών πόρων, με στόχο τη δημιουργία μιας κοινής «συμμαχίας μαχητικών».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η μεταφορά των Mirage εκτιμάται ότι θα ενίσχυε την αεροπορική ισχύ της Ουκρανίας, καθώς τα συγκεκριμένα αεροσκάφη έχουν τη δυνατότητα να φέρουν πυραύλους τύπου Scalp και να εκτελούν αποστολές επιτήρησης και αναχαίτισης.