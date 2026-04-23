Κανονικά αναμένεται να συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια του κυβερνώντος κόμματος οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Για την ψηφοφορία στη Βουλή για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη στάση των «γαλάζιων» στελεχών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «όσοι παρακολούθησαν τις ομιλίες τους, διαπίστωσαν πως εξέπεμπαν αξιοπρέπεια και σεβασμό», προσθέτοντας ότι οι ίδιοι θέλουν να κριθούν, ώστε να μη μείνει καμία σκιά πάνω τους. «Η στάση τους αποτελεί την καλύτερη απάντηση στην τοξικότητα του πολιτικού συστήματος» σημείωσε. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα για τους συγκεκριμένους βουλευτές και ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιοι με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. «Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τις δηλώσεις Καραμανλή

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η στοχοποίησή του σχετίζεται με το επώνυμό του, επισημαίνοντας ότι κάποιοι έγιναν πολιτικά γνωστοί με αφορμή ένα τραγικό δυστύχημα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ομιλία του πρώην υπουργού έγινε στο πλαίσιο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι επιχειρείται η σύνδεσή της με την τραγωδία των Σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι κανείς δεν αμφισβητεί τα γεγονότα του δυστυχήματος, επισημαίνοντας πως ο κ. Καραμανλής παραιτήθηκε και θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη. Όπως πρόσθεσε, μετά την άρση της ασυλίας δεν μπορεί να σχολιάσει περαιτέρω θεσμικά τις δηλώσεις του.