Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες συνεχίζονταν οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, όπου το βράδυ της Τετάρτης έπεσε νεκρός ένας νεαρός.

Πρόκειται για έναν 25χρονο, ο οποίος υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες δέχθηκε μαχαίρωμα στον θώρακα και υπέκυψε στο τραύμα του. Μάρτυρες ειδοποίησαν τις Αρχές, και σε λίγα λεπτά το πάρκο κατέκλυσαν αστυνομικές δυνάμεις, που απέκλεισαν τον χώρο.

Λίγα λεπτά αργότερα καταγράφηκαν σπαρακτικές σκηνές, καθώς η μητέρα του νεαρού θύματος έφτασε στο σημείο και κατέρρευσε μπροστά στις αστυνομικούς. Μαζί της, συγκλινισμένοι, και άλλοι συγγενείς και φίλοι. Ταυτόχρονα, αστυνομικοί άρχισαν να «χτενίζουν» το πάρκο Ασυρμάτου για στοιχεία, ενώ Ιατροδικαστής έσπευσε στο σημείο για να εξετάσει τη σορό.

Ένα από τα σενάρια που ερευνούν οι Αρχές είναι αυτό του καυγά με οπαδικό κίνητρο, δίχως όμως κάτι τέτοιο να έχει επιβεβαιωθεί.

Το θύμα, γιος ταξίαρχου της ΕΛΑΣ, εντοπίστηκε νεκρό όταν αλλοδαπός ειδοποίησε τις Αρχές αναφέροντας ότι είδε έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο πάρκο. Τραγική φιγούρα ο πατέρας του, ο οποίος ενημερώθηκε για το περιστατικό, έσπευσε εκεί χωρίς να γνωρίζει τι είχε συμβεί και αντίκρυσε τον γιο του αιμόφυρτο.

Σύμφωνα μάλιστα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, στο ίδιο ακριβώς σημείο, χρόνια πριν, ο ταξίαρχος είχε εντοπίσει νεκρό και τον πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς.