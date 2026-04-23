Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέα δέσμη μέτρων στήριξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, συνταξιούχους και οικογένειες με παιδιά, με παρεμβάσεις σε επιδόματα, ρυθμίσεις οφειλών και φορολογικές διευκολύνσεις.

Στο πλαίσιο των μέτρων προβλέπεται παροχή 150 ευρώ ανά παιδί για οικογένειες, με την πληρωμή να γίνεται στο τέλος Ιουνίου χωρίς αίτηση, βάσει των φορολογικών στοιχείων του 2025.

Παράλληλα, διευρύνεται η επιστροφή ενοικίου που θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε περισσότερους δικαιούχους, με αυξημένα εισοδηματικά όρια, καλύπτοντας πλέον έως και το 86% των ενοικιαστών.

Στο μέτωπο των οφειλών, προβλέπεται δυνατότητα ένταξης περισσότερων πολιτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ακόμη και για χρέη από 5.000 έως 10.000 ευρώ, με δυνητική πρόσβαση περίπου 300.000 πολίτες και επιχειρήσεις. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης παλαιών οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία σε έως 72 δόσεις, για χρέη έως 31/12/2023, με επιτόκιο 5,84% και ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ.

Επιπλέον, προβλέπεται ρύθμιση για άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού με εξόφληση τουλάχιστον 25% του χρέους και ρύθμιση του υπολοίπου, η οποία θα χορηγείται μία φορά.

Ακόμα, επεκτείνονται τα μέτρα στήριξης για το diesel και τα λιπάσματα, με στόχο την ανακούφιση του πρωτογενούς τομέα και τον περιορισμό των πιέσεων από τις διεθνείς τιμές ενέργειας και πρώτων υλών.

Τέλος, αυξάνεται η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων από 250 σε 300 ευρώ, με διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, καλύπτοντας συνολικά περίπου 1,87 εκατομμύρια δικαιούχους.

Ας τα δούμε αναλυτικά:

Από 250 σε 300 ευρώ για τους συνταξιούχους

Τη φετινή χρονιά η κυβέρνηση με ένα πακέτο που αγγίζει τα 200 εκατομμύρια ευρώ, αυξάνει το βοήθημα των συνταξιούχων του Νοεμβρίου διευρύνει τη βάση των δικαιούχων που μέχρι πέρυσι αποκλείονταν από τα αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια.

Το πρώτο πράγμα που αλλάζει είναι το ίδιο το ποσό, το οποίο ανεβαίνει στα 300 ευρώ από τα 250 που ήταν πέρυσι. Ωστόσο, το σημαντικότερο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η διεύρυνση των ορίων. Πλέον, το επίδομα δεν αφορά μόνο τους πολύ χαμηλοσυνταξιούχους, αλλά επεκτείνεται σημαντικά στη μεσαία τάξη των απομάχων της εργασίας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου ΕΔΩ

Ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί

Η πρόσφατη ανακοίνωση του πρωθυπουργού για το νέο πακέτο μέτρων στήριξης φέρνει μια σημαντική βοήθεια σε σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, καθώς το υπερπλεόνασμα μετατρέπεται σε μια έκτακτη ενίσχυση που θα φτάσει στους δικαιούχους στα τέλη Ιουνίου. Πρόκειται για μια κίνηση που αφορά το 80% των οικογενειών με ανήλικα τέκνα, δηλαδή περίπου 975.000 νοικοκυριά σε σύνολο 1,2 εκατομμυρίων, καλύπτοντας έτσι ένα τεράστιο κομμάτι της κοινωνίας που ξεπερνά τα 3,3 εκατομμύρια μέλη. Το συνολικό κόστος της παρέμβασης αγγίζει τα 240 εκατομμύρια ευρώ και το πιο σημαντικό στοιχείο της είναι η απλοποίηση της διαδικασίας, αφού τα χρήματα θα πιστωθούν αυτόματα στους λογαριασμούς χωρίς να απαιτείται καμία αίτηση ή γραφειοκρατική ταλαιπωρία.

Το ποσό που θα λάβει κάθε οικογένεια ορίζεται στα 150 ευρώ για κάθε παιδί, με τα εισοδηματικά κριτήρια να είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε να ενισχύεται όχι μόνο η χαμηλή αλλά και η μεσαία τάξη.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου ΕΔΩ

Επιστροφή ενοικίου

Σε μια κίνηση ουσιαστικής ενίσχυσης των νοικοκυριών προχωρά η κυβέρνηση, διευρύνοντας σημαντικά τη βάση των δικαιούχων για την επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως. Με τη θεαματική αύξηση των εισοδηματικών ορίων, το μέτρο «ανοίγει» πλέον την πόρτα σε επιπλέον 70.000 πολίτες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ωφελουμένων κοντά στο ένα εκατομμύριο.

Η νέα ρύθμιση, που στοχεύει στην άμβλυνση των συνεπειών από το αυξημένο κόστος στέγασης, προβλέπει όρια που ξεκινούν από τα 25.000 ευρώ για τους άγαμους και φτάνουν τα 35.000 ευρώ για τους έγγαμους, με επιπλέον προσαυξήσεις για κάθε παιδί. Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τον Νοέμβριο, προσφέροντας μια σημαντική οικονομική ελάφρυνση σε χιλιάδες μισθωτούς που μέχρι πρότινος αποκλείονταν από την ενίσχυση.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου ΕΔΩ

Εξωδικαστικός μηχανισμός: 72 δόσεις για χιλιάδες οφειλέτες

Η κυβέρνηση επαναφέρει τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ σε έως 72 δόσεις, από τις 24 που ίσχυαν μέχρι σήμερα, προσφέροντας ουσιαστική «ανάσα» σε χιλιάδες ασφαλισμένους που δυσκολεύονταν να εξοφλήσουν τα χρέη τους με τους προηγούμενους όρους.

Η νέα ρύθμιση θα αφορά οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως τον Δεκέμβριο του 2023. Μοναδική προϋπόθεση για την ένταξη είναι η εξόφληση ή ο διακανονισμός τυχόν νέων οφειλών που δημιουργήθηκαν μετά το 2023.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου ΕΔΩ

Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού

Στην εξειδίκευση των μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, το οικονομικό επιτελείο παρουσίασε τη δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού με βασική προϋπόθεση την αποπληρωμή τουλάχιστον του 25% της οφειλής και, παράλληλα, τη ρύθμιση ή τακτοποίηση των υπόλοιπων χρεών των οφειλετών προς τη φορολογική διοίκηση. Αξίζει να σημειωθεί πως η άρση δεν θα είναι αυτόματη για όλους, αλλά θα συνδέεται με συγκεκριμένη συμπεριφορά πληρωμών και με καθαρή εικόνα για τις υπόλοιπες εκκρεμότητες.

Παράταση επιδότησης diesel – λιπασμάτων

Το νέο πακέτο μέτρων στήριξης, μετά την επίσημη ανακοίνωση του πρωτογενούς πλεονάσματος, παρουσίασε με δήλωσή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το μεσημέρι της Τετάρτης. Ανάμεσα στα οκτώ νέα μέτρα, η κυβέρνηση αποφάσισε την επέκταση της επιδότησης του Diesel κίνησης απευθείας στην αντλία, σε μια κίνηση που στοχεύει να μετριάσει τις επιπτώσεις από το συνεχιζόμενο ράλι των διεθνών τιμών ενέργειας. Η ρύθμιση προβλέπει μείωση της τιμής κατά 20 λεπτά το λίτρο και θα παραμείνει σε ισχύ για όλο τον μήνα Μάιο.

Συνεχίζεται επίσης, μέχρι και τον Αύγουστο, η επιδότηση των λιπασμάτων με το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου ΕΔΩ