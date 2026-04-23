Η κατάταξη των πλουσιότερων χωρών στον κόσμο μπορεί να αποδειχθεί παραπλανητική, καθώς ο τρόπος μέτρησης της ευημερίας δεν περιορίζεται πλέον στο ΑΕΠ ή στο εισόδημα. Ένας νέος δείκτης ευημερίας, που συνυπολογίζει το πώς ο πλούτος μεταφράζεται σε ποιότητα ζωής, κοινωνική συνοχή και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, αναδεικνύει διαφορετικούς πρωταγωνιστές – με τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και τη Γαλλία εκτός δεκάδας.

Η Ευρώπη εξακολουθεί να κυριαρχεί στις παγκόσμιες κατατάξεις πλούτου. Ωστόσο, το τι σημαίνει πραγματικά να είναι μια χώρα «πλούσια» εξαρτάται από το πώς κατανέμεται η ευημερία και ποιοι ωφελούνται από αυτήν.

«Το να είσαι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο δεν σημαίνει απλώς να παράγεις πολλά», αναφέρει η ανάλυση της πλατφόρμας χρηματοοικονομικών συγκρίσεων HelloSafe. «Μετριέται από το πώς αυτός ο πλούτος μεταφράζεται στην καθημερινή ζωή του πολίτη. Για το 2026, η απάντηση είναι η Νορβηγία».

Σύμφωνα με την HelloSafe, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μπορεί να παραποιεί τις συγκρίσεις, καθώς υποθέτει ότι η παραγωγή μιας χώρας κατανέμεται ισότιμα στον πληθυσμό. Το παράδειγμα της Ιρλανδίας είναι χαρακτηριστικό: το κατά κεφαλήν ΑΕΠ φτάνει τα 150.000 δολάρια σε όρους αγοραστικής δύναμης, ωστόσο μεγάλο μέρος αυτού προέρχεται από πολυεθνικές όπως οι Apple, Google και Pfizer.

Το χάσμα μεταξύ παραγωγής και εισοδήματος των νοικοκυριών εκτιμάται περίπου στα 70.000 δολάρια ανά άτομο.

Ο Δείκτης Ευημερίας της HelloSafe

Για να αντιμετωπίσει αυτές τις στρεβλώσεις, η HelloSafe δημιούργησε τον «Δείκτη Ευημερίας», ο οποίος κατατάσσει πάνω από 50 χώρες με βάση έναν συνολικό δείκτη έως 100 μονάδες. Ο δείκτης αντλεί δεδομένα από το ΔΝΤ, την Παγκόσμια Τράπεζα, το UNDP, τη Eurostat και τον ΟΟΣΑ, συνδυάζοντας στοιχεία για το εισόδημα, την ανισότητα και ευρύτερους κοινωνικούς δείκτες.

Με βάση αυτά τα κριτήρια, η Ευρώπη κυριαρχεί στις πρώτες θέσεις, καθώς οι πέντε πλουσιότερες χώρες βρίσκονται όλες στην ήπειρο.

Οι μικρές χώρες στην κορυφή

Η Νορβηγία καταλαμβάνει την πρώτη θέση, χάρη στο υψηλότερο κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (GNI) παγκοσμίως και σε ένα ισορροπημένο κοινωνικό μοντέλο. Η Ιρλανδία ακολουθεί στη δεύτερη θέση, ενώ το Λουξεμβούργο υποχωρεί στην τρίτη, χάνοντας για πρώτη φορά την κορυφή από τότε που ξεκίνησε ο δείκτης.

Στην πρώτη πεντάδα βρίσκονται επίσης η Ελβετία και η Ισλανδία, με την τελευταία να ξεχωρίζει για τους υψηλούς δείκτες ανθρώπινης ανάπτυξης και τα χαμηλά επίπεδα σχετικής φτώχειας. Αντίθετα, η Σιγκαπούρη εμφανίζει υψηλά εισοδήματα αλλά μεγαλύτερη ανισότητα.

Η κατάταξη των 20 πλουσιότερων χωρών (2026)

1. Νορβηγία (77,65)

2. Ιρλανδία (75,06)

3. Λουξεμβούργο (74,39)

4. Ελβετία (72,46)

5. Ισλανδία (72,23)

6. Σιγκαπούρη (66,43)

7. Δανία (65,78)

8. Κάτω Χώρες (58,17)

9. Βέλγιο (54,83)

10. Σουηδία (54,62)

11. Κατάρ (50,60)

12. Γερμανία (50,41)

13. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (50,22)

14. Φινλανδία (49,13)

15. Αυστραλία (46,24)

16. Αυστρία (43,46)

17. Ηνωμένες Πολιτείες (43,39)

18. Καναδάς (39,44)

19. Τσεχία (38,49)

20. Γαλλία (38,12)

Σύμφωνα με την έκθεση, οι χώρες αυτές συνδυάζουν ισχυρή οικονομική απόδοση με κορυφαίους κοινωνικούς δείκτες. Εκτός Ευρώπης, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στη 17η θέση, αντικατοπτρίζοντας την οικονομική ισχύ αλλά και τα υψηλά επίπεδα ανισότητας και σχετικής φτώχειας.

Η Γαλλία κατατάσσεται 20ή, ακριβώς πίσω από την Τσεχία, η οποία διαθέτει μία από τις πιο δίκαιες κατανομές εισοδήματος στην Ευρώπη και χαμηλά ποσοστά φτώχειας.

Περιφερειακές διαφοροποιήσεις

Στην Αφρική, οι Σεϋχέλλες βρίσκονται στην κορυφή, με το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ηπείρου, ισχυρούς δείκτες ανθρώπινης ανάπτυξης και σχετικά περιορισμένη ανισότητα. Ακολουθούν το Μαυρίκιο και η Αλγερία.

Στη Λατινική Αμερική, η Ουρουγουάη καταλαμβάνει για πρώτη φορά την πρώτη θέση, χάρη στο υψηλότερο GNI, τα χαμηλότερα επίπεδα φτώχειας και την πιο ισότιμη κατανομή εισοδήματος. Την ακολουθούν η Χιλή και ο Παναμάς.

Στην Ασία, η Σιγκαπούρη προηγείται, με το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να συμπληρώνουν την τριάδα.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, αν και η Ευρώπη εξακολουθεί να κυριαρχεί στους δείκτες παγκόσμιας ευημερίας, η εικόνα αλλάζει σημαντικά όταν λαμβάνονται υπόψη η ανισότητα και οι κοινωνικές επιδόσεις. Το τι σημαίνει να είναι μια χώρα «πλούσια» δεν καθορίζεται πλέον μόνο από την παραγωγή, αλλά από το πόσο δίκαια κατανέμεται ο πλούτος της.