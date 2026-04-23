Την επανεμφάνισή του στο πολιτικό προσκήνιο προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας από το Φόρουμ των Δελφών, συνδέοντας την απόφασή του με την ανάγκη, όπως είπε, «να αποκατασταθεί η κανονικότητα και η σταθερότητα στη χώρα». Η τοποθέτησή του είχε έντονο πολιτικό χαρακτήρα και περιλάμβανε αιχμηρή κριτική προς την κυβέρνηση και προσωπικά προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Από την αρχή της συζήτησης, ο πρώην πρωθυπουργός ανέβασε τους τόνους, δηλώνοντας ότι «είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για μέρα και ώρα, όταν δεν ζούμε σε μια κανονική χώρα». Παράλληλα, σχολιάζοντας τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, ανέφερε ότι «σε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί», ασκώντας έτσι ευθεία κριτική στην κυβέρνηση.

Εξηγώντας την απόφασή του να επανέλθει ενεργά στο πολιτικό σκηνικό, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι δεν μπορεί να παραμένει «σε μια βολική σιωπή», ειδικά σε μια περίοδο που, όπως υποστήριξε, εντείνονται τα προβλήματα και η κυβέρνηση «παράγει ανισότητες και φαινόμενα διαφθοράς». Τόνισε επίσης ότι αισθάνεται «υποχρέωση να συμβάλει στην επιστροφή της σταθερότητας και της κανονικότητας».

Παράλληλα με την κριτική του προς την κυβέρνηση, έδωσε και ιδεολογικό στίγμα για την επόμενη μέρα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επανενεργοποίησης των «προοδευτικών ιδεών» και ενίσχυσης της «κυβερνώσας Αριστεράς». Με αυτόν τον τρόπο, η παρέμβασή του αποκτά χαρακτήρα πολιτικής επανεκκίνησης, συνδέοντας την προσωπική του παρουσία με μια ευρύτερη προσπάθεια ανασύνταξης του προοδευτικού χώρου.