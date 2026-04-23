Σε τεντωμένο σχοινί εξακολουθούν να βαδίζουν οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, παρά την παράταση της εκεχειρίας που ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τρίτης ο πρόεδρος Τραμπ, έως ότου η Τεχεράνη διαμορφώσει «ενιαία πρόταση» για τις διαπραγματεύσεις. Καθώς πληθαίνουν τα ερωτήματα για το χρονικό περιθώριο που υπάρχει, το Axios μετέδωσε ότι ο Τραμπ είναι πρόθυμος να δώσει ακόμα 3-5 ώρες εκεχειρίας, λίγο μετά όμως πηγή από τον Λευκό Οίκο ανέφερε ότι ο πρόεδρος δεν έχει ορίσει χρονοδιάγραμμα για την παράταση της εκεχειρίας. Οι Αμερικανοί διατηρούν τον ναυτικό αποκλεισμό στην περιοχή, ενώ οι Ιρανοί – που εξακολουθούν να κρατούν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ – κάνουν λόγο για «τέχνασμα» του αμερικανού προέδρου προκειμένου, όπως λένε, να κερδίσει χρόνο για να εξαπολύσει νέες επιθέσεις.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε χθες στη «New York Post» ότι ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων με το Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακόμη και την Παρασκευή. Πηγές στο Ισλαμαμπάντ κάνουν λόγο για θετική πρόοδο στις προσπάθειες διαμεσολάβησης με την Τεχεράνη, αναζωπυρώνοντας τα σενάρια επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών εντός των επόμενων ημερών. Ερωτηθείς σχετικά με αυτό, ο Τραμπ απάντησε μέσω γραπτού μηνύματος: «Είναι πιθανό!».

Οι διαπραγματευτές του Τραμπ πιστεύουν ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την αντιμετώπιση σχετικά με ό,τι έχει απομείνει από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι ακόμα εφικτή. Αλλά ανησυχούν ότι μπορεί να μην έχουν κανέναν στην Τεχεράνη εξουσιοδοτημένο να πει ναι. Χαρακτηριστικό, όπως αναφέρουν οι «New York Times», είναι το γεγονός πως στις πρώτες συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, η ιρανική αντιπροσωπεία είχε 80 άτομα – από σκληροπυρηνικούς έως μετριοπαθείς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ μόλις που επικοινωνεί. Οι στρατηγοί των Φρουρών της Επανάστασης που ελέγχουν τώρα τη χώρα και οι πολιτικοί διαπραγματευτές του Ιράν διαφωνούν ανοιχτά για τη στρατηγική. «Είδαμε ότι υπάρχει σημαντικό ρήγμα στο εσωτερικό του Ιράν μεταξύ των διαπραγματευτών και του στρατού — χωρίς καμία πλευρά να έχει πρόσβαση στον ανώτατο ηγέτη, ο οποίος δεν αντιδρά», δήλωσε στο Axios αμερικανός αξιωματούχος.

Οι αμερικανοί αξιωματούχοι άρχισαν να βλέπουν για πρώτη φορά τις διαιρέσεις μετά τον πρώτο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, όταν έγινε σαφές ότι ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, στρατηγός Αχμάντ Βαχίντι, και οι υπασπιστές του απέρριψαν πολλά απ’ όσα είχαν συζητήσει οι ιρανοί διαπραγματευτές. Το σχίσμα ξέσπασε την περασμένη Παρασκευή. Οταν ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αλλά οι Φρουροί της Επανάστασης αρνήθηκαν να το εφαρμόσουν – και άρχισαν να του επιτίθενται δημόσια. Πάντως, ο Μεχντί Ταμπαταμπάι, υπεύθυνος επικοινωνίας στο γραφείο του ιρανού προέδρου, απέρριψε τις αναφορές περί διχασμού στην ιρανική ηγεσία, κάνοντας λόγο για «πολιτική προπαγάνδα».

Οι τελευταίες 48 ώρες ήταν εξαιρετικά απογοητευτικές για τον Λευκό Οίκο – ιδιαίτερα για τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε ετοιμάσει τις βαλίτσες του για το Ισλαμαμπάντ για να ηγηθεί ενός δεύτερου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών. Αντ’ αυτού, βρέθηκε να περιμένει τους στρατηγούς των Φρουρών που τώρα ελέγχουν το Ιράν να επιτρέψουν στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ και τον Αραγτσί να ταξιδέψουν στο Πακιστάν για να τον συναντήσουν.

Στο μεταξύ, την ανησυχία του για τις εξελίξεις τόνισε μετ’ επιτάσεως το Πεκίνο, που πλήττεται άμεσα από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκούο Τζιακούν, δήλωσε ότι η τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε «κρίσιμο στάδιο». Ανέφερε ότι η Κίνα «είναι έτοιμη» να συνεργαστεί με τη διεθνή κοινότητα για τη διατήρηση της ειρήνης, ακολουθώντας τις τέσσερις αρχές που πρότεινε ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ λίγες ημέρες νωρίτερα, μεταξύ των οποίων η ειρηνική συνύπαρξη και η τήρηση του διεθνούς δικαίου. «Είναι επιτακτική ανάγκη να αποτραπεί η επανέναρξη της σύγκρουσης με κάθε δυνατή προσπάθεια», ανέφερε.