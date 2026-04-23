Μια ανακάλυψη που προκαλεί ενθουσιασμό στην επιστημονική κοινότητα έρχεται να ανατρέψει βασικές αντιλήψεις για το πώς λειτουργούν τα κύτταρα.

Ερευνητές από το Institute of Science and Technology Austria (ISTA) διαπίστωσαν ότι ένα αρχαίο βιολογικό σύστημα, το οποίο μέχρι σήμερα θεωρούνταν υπεύθυνο για τον διαχωρισμό του DNA στα βακτήρια, έχει στην πραγματικότητα αποκτήσει μια εντελώς νέα λειτουργία: τον έλεγχο του σχήματος του κυττάρου.

Η μελέτη επικεντρώνεται στα κυανοβακτήρια, έναν από τους πιο σημαντικούς οργανισμούς στην ιστορία της Γης.

Τα μικροσκοπικά αυτά βακτήρια ήταν εκείνα που πριν από περίπου 2,5 δισεκατομμύρια χρόνια προκάλεσαν το λεγόμενο Great Oxygenation Event, απελευθερώνοντας οξυγόνο στην ατμόσφαιρα και καθιστώντας δυνατή την εμφάνιση σύνθετης ζωής.

Το εντυπωσιακό εύρημα αφορά ένα σύστημα γνωστό ως ParMR, το οποίο μέχρι σήμερα θεωρούνταν ότι βοηθά στον σωστό διαχωρισμό του γενετικού υλικού κατά τη διαίρεση των βακτηρίων.

Ωστόσο, η έρευνα έδειξε ότι σε ένα είδος κυανοβακτηρίου, το Anabaena sp. PCC 7120, το σύστημα αυτό έχει αλλάξει ριζικά ρόλο.

Αντί να μετακινεί DNA, λειτουργεί πλέον σαν ένα είδος «κυτταρικού σκελετού», δημιουργώντας ινώδεις δομές κάτω από τη μεμβράνη του κυττάρου, οι οποίες καθορίζουν το σχήμα του.

Πώς λειτουργεί ο νέος μηχανισμός

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το στοιχείο ParR δεν συνδέεται πλέον με το DNA, αλλά με τη μεμβράνη του κυττάρου. Επίσης, το ParM σχηματίζει δυναμικά νημάτια (filaments) που αναπτύσσονται και καταρρέουν συνεχώς, ενώ το σύστημα λειτουργεί σαν ένα «δίκτυο» που στηρίζει τη δομή του κυττάρου.

Η συμπεριφορά αυτών των νηματίων θυμίζει έντονα τις μικροσωληνίσκους (microtubules) που υπάρχουν στα πιο σύνθετα κύτταρα των ζώων και των φυτών.

Η απόδειξη: όταν αφαιρέθηκε, τα κύτταρα άλλαξαν μορφή

Η πιο ισχυρή ένδειξη για τη νέα λειτουργία του συστήματος ήρθε όταν οι επιστήμονες το αφαίρεσαν από τα κύτταρα.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: τα κύτταρα έχασαν το χαρακτηριστικό τους σχήμα και έγιναν στρογγυλά και διογκωμένα.

Αυτό επιβεβαιώνει ότι ο βασικός ρόλος του μηχανισμού δεν είναι πλέον η διαχείριση του DNA, αλλά η διατήρηση της δομής του κυττάρου.

Οι επιστήμονες μετονόμασαν το σύστημα σε CorMR, αναγνωρίζοντας τη νέα του λειτουργία.

Η εξέλιξή του αποτελεί ένα εντυπωσιακό παράδειγμα του πώς η φύση «επαναχρησιμοποιεί» υπάρχοντα εργαλεία. Αντί να δημιουργεί κάτι εντελώς νέο, τροποποιεί και προσαρμόζει υπάρχοντες μηχανισμούς για διαφορετικούς σκοπούς.

Η μετάβαση αυτή φαίνεται ότι έγινε σταδιακά: το σύστημα μεταφέρθηκε από πλασμίδια στο χρωμόσωμα, άλλαξε δομή και λειτουργία, απέκτησε ικανότητα σύνδεσης με τη μεμβράνη και ενσωματώθηκε σε νέα βιολογικά δίκτυα

Γιατί έχει σημασία αυτή η ανακάλυψη; Τα κυανοβακτήρια δεν είναι απλώς μικροοργανισμοί. Αποτελούν θεμέλιο της ζωής στη Γη και συνεχίζουν να παίζουν κρίσιμο ρόλο στους κύκλους του άνθρακα και του αζώτου.

Η κατανόηση των μηχανισμών τους μπορεί να οδηγήσει σε νέες βιοτεχνολογικές εφαρμογές, καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης της πολυκυτταρικότητας και ανάπτυξη καινοτόμων βιοϋλικών

Παράλληλα, η ανακάλυψη δείχνει ότι ακόμη και οι πιο «απλοί» οργανισμοί κρύβουν μηχανισμούς εξαιρετικής πολυπλοκότητας.

Αν μη τι άλλο, είναι ένα νέο κεφάλαιο στη μοριακή βιολογία. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science, ανοίγει έναν νέο δρόμο στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο εξελίσσονται τα βιολογικά συστήματα.

Το βασικό μήνυμα είναι σαφές: η εξέλιξη δεν είναι απλώς μια διαδικασία προσαρμογής, αλλά και μια διαδικασία δημιουργικής «επαναχρησιμοποίησης».

Και σε αυτή τη διαδικασία, ακόμη και ένα σύστημα που κάποτε μετέφερε DNA μπορεί να μετατραπεί σε κάτι εντελώς διαφορετικό – έναν «σκελετό» που δίνει μορφή στη ζωή.