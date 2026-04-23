Τρεις ημέρες μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση της πρώην συντρόφου του, Ελευθερίας Γιακουμάκη, αποκαλύπτεται ότι ο 40χρονος αυτόχειρας προσπαθούσε να κατασκευάσει άλλοθι, ενώ οι κινήσεις του είχαν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Όταν συνειδητοποίησε, ότι το έγκλημα θα αποκαλυφθεί, έβαλε τέλος στη ζωή του.

Η εκπομπή «Live News» παρουσίασε ντοκουμέντα και μαρτυρίες από άτομα που έζησαν τα δραματικά γεγονότα, καθώς και συγγενείς του φερόμενου ως δράστη και της 43χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε. Ο 40χρονος φέρεται να σκότωσε την πρώην σύντροφό του μέσα στο αυτοκίνητό της και να μετέφερε τη σορό της, σκεπασμένη με χαλί, σε αγροτική περιοχή του χωριού του.

Οι χειρότεροι φόβοι μετά την εξαφάνιση της γυναίκας επιβεβαιώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (22/04). Ο αδελφός της 43χρονης μιλώντας στην εκπομπή του MEGA και ερωτηθείς τι άνθρωπος ήταν ο φερόμενος ως δολοφόνος, απάντησε: «Δεν μου γέμιζε το μάτι ο 40χρονος, ήταν νευρικός από την αρχή».

Το χρονικό της δολοφονίας

Το πρωί της περασμένης Κυριακής, ο 40χρονος και η 43χρονη είχαν δώσει ραντεβού σε σημείο που συνήθιζαν να επισκέπτονται όταν ήταν ζευγάρι, χωρίς να ενημερώσουν κανέναν. «Και μου είχε αφήσει σημείωμα γραπτό. (Έλεγε) Ότι πήγε μια βόλτα με τ’ αμάξι και ότι έρχεται», ανέφερε η κόρη της 43χρονης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 11:10 το πρωί σημειώθηκε το έγκλημα. Ο 40χρονος πλησίασε την πρώην σύντροφό του, που καθόταν στη θέση του οδηγού, και την πυροβόλησε στο κεφάλι. Στο σημείο εντοπίστηκαν μια άδεια θήκη όπλου, ένα πακέτο τσιγάρων και μια γόπα από τη μάρκα που κάπνιζε η 43χρονη.

Κινήσεις μετά τη δολοφονία

Μετά το έγκλημα, ο 40χρονος προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τις Αρχές. Κάμερα ασφαλείας τον κατέγραψε να περπατά προς καφετέρια στην περιοχή των Αθανάτων. Το MEGA εξασφάλισε βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που εισέρχεται στο κατάστημα.

Μάλιστα, ζήτησε από την υπάλληλο να του κλαλέσει ταξί, αν και είχε κινητό, για να επιστρέψει στο σπίτι του. Η οδηγός του ταξί δήλωσε στο «Live News»: «Είδα το χέρι του, ότι είχε αίματα. Του λέω “έχεις χτυπήσει;” , λέει “όχι, δεν έχει τίποτα”». Όπως πρόσθεσε, τα αίματα και οι αμυχές τον έκαναν ύποπτο, ενώ της μιλούσε για το παιδί του και την επιθυμία να το βλέπει πιο συχνά.

Η επιστροφή στον τόπο του εγκλήματος

Στη συνέχεια, ο 40χρονος επέστρεψε στο σημείο της δολοφονίας, μετακίνησε τη σορό της 43χρονης στο πίσω κάθισμα και οδήγησε προς το χωριό του, στην Αγία Βαρβάρα. Εκεί, σε αγροτική περιοχή, εγκατέλειψε το όχημα, σε σημείο που ήταν δύσκολο να εντοπιστεί χωρίς τη βοήθεια drone.

Δύο ώρες αργότερα, μπήκε σε βενζινάδικο και κάλεσε ξανά ταξί για να επιστρέψει και να πάρει το δικό του αυτοκίνητο. Κάμερες τον κατέγραψαν να οδηγεί προς το Ηράκλειο. Όταν δηλώθηκε η εξαφάνιση της γυναίκας, εμφανίστηκε οικειοθελώς στο Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου, δηλώνοντας άγνοια και αποδίδοντας τις αμυχές του σε τροχαίο ατύχημα.

Το βράδυ της Κυριακής έστειλε μήνυμα από το κινητό της 43χρονης στα παιδιά της, επιχειρώντας να παραπλανήσει τις έρευνες. Ωστόσο, οι αντιφάσεις του στις καταθέσεις του οδήγησαν, όπως φαίνεται, στην απόφασή του να αυτοκτονήσει το απόγευμα της Τρίτης (21/4). Ένα 24ωρο αργότερα, συμπληρώθηκε το τελευταίο κομμάτι του τραγικού παζλ, όταν εντοπίστηκε η σορός της Ελευθερίας Γιακουμάκη στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της.