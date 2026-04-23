Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις, υιοθετείται ένα μοντέλο διοίκησης που σέβεται τον πολίτη και την ιδιοκτησία, χωρίς να υποχωρεί στην προστασία του περιβάλλοντος. Τερματίζουμε την πολυετή «ομηρεία» χιλιάδων ιδιοκτητών, καθώς πλέον η απόφαση της Επιτροπής Αντιρρήσεων ή η διόρθωση προδήλου σφάλματος αρκεί για την άμεση ολοκλήρωση των συμβολαίων, χωρίς να αναμένεται η συνολική κύρωση των δασικών χαρτών.

Παράλληλα, με τη «Ζώνη Συμβατότητας», το Δημόσιο αποσύρεται από άσκοπες διεκδικήσεις μικρών λωρίδων γης που οφείλονται σε τεχνικές αποκλίσεις, αποσυμφορώντας τα δικαστήρια.

Μέσω της ψηφιακής διαφάνειας και των στρατηγικών παρατάσεων για την πρωτογενή παραγωγή και τις κοινωφελείς υποδομές μετατρέπουμε τη Δασική Υπηρεσία σε έναν σύγχρονο πυλώνα ανάπτυξης, που παρέχει καθαρούς κανόνες και ασφάλεια δικαίου σε κάθε συναλλαγή.

Ο Στάθης Σταθόπουλος είναι γενικός γραμματέας Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας