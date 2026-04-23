Την επέκταση των μέτρων στήριξης για τους πληγέντες από τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο ανακοίνωσαν με κοινό δελτίο Τύπου τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και η απαλλαγή από δημοτικά τέλη για τις εκτροφές που έχουν πληγεί από τη ζωονόσο. Η επέκταση των μέτρων αναστολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αλλά και της απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη για τις εκτροφές που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό, υλοποιείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη διεύρυνση των παρεμβάσεων στήριξης του πρωτογενούς τομέα μετά τα πρόσφατα κρούσματα στο νησί.

Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο στήριξης περιλαμβάνονται και οι τυροκόμοι, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί στη Λέσβο.

Οικονομική ενίσχυση και αποζημιώσεις

Ήδη εφαρμόζεται ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, με έμφαση στην οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων και της μεταποίησης. Έχει ενεργοποιηθεί πρόγραμμα αποζημιώσεων ύψους έως 8 εκατ. ευρώ για τις επιχειρήσεις παραγωγής τυριού, ως αποζημίωση για το γάλα που παρέλαβαν κατά τη διάρκεια των μέτρων απαγόρευσης διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων, για το διάστημα από 15 Μαρτίου έως 5 Απριλίου.