Ένα θρίλερ με θύμα τον 27χρονο γιο ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. είναι σε εξέλιξη στον Άγιο Δημήτριο, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει σαφές κίνητρο ή η ταυτότητα δράστη.

Ο 27χρονος ξεκίνησε στις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης (22/04) να συναντήσει έναν φίλο του και εντοπίστηκε νεκρός γύρω στις 21:30 εντός του Πάρκου Ασυρμάτου, όταν αλλοδαπός κάλεσε τις Αρχές και ανέφερε πως βλέπει μέσα στο πάρκο έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Τραγικό στοιχείο αποτελεί, ότι από του ςπρώτους που έφθασαν στο σημείο, ήταν ο πατέρας του, ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος ειδοποιήθηκε για το συμβάν, χωρίς να ξέρει ωστόσο, ότι πρόκειται για το ίδιο του το παιδί.

Στην περιοχή μετέβη και ο επικεφαλής του «ελληνικού FBI», προκειμένου να ενημερωθεί για το συμβάν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος έπεσε θύμα ενέδρας, ενώ περπατούσε εντός του πάρκου, με τον δράστη να τον καρφώνει με μαχαίρι στην καρδιά. Αξιωματικοί εκτιμούν, ότι το χτύπημα ήταν στοχευμένο, ίσως από άτομο σεσημασμένο, καθώς μία και μόνο μαχαιριά στην καρδιά ήταν αρκετή για να προκαλέσει τον θάνατο.

Την ίδια ώρα, μυστήριο σκεπάζει τα αίτια της εν ψυχρώ δολοφονίας. Το σενάριο της ληστείας έχει αποκλειστεί, αφού τα προσωπικά αντικείμενα του θύματος, όπως κινητό, χρήματα και μια χρυσή αλυσίδα ήταν στο σημείο. Αστυνομικοί «σαρώνουν» την περιοχή αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνοντας μαρτυρικές καταθέσεις. Τα ρούχα του 27χρονου έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να ελεγχθούν για τυχόν γενετικό υλικό του δράστη.