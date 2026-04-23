Μια ομάδα στρατηγών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) φαίνεται να έχει αναλάβει τον πραγματικό έλεγχο της εξουσίας στο Ιράν, σύμφωνα με ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας New York Times. Το δημοσίευμα παρουσιάζει τον νέο Ανώτατο Ηγέτη, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ως μια «συντετριμμένη και συμβολική» μορφή, χωρίς ουσιαστική επιρροή στη λήψη αποφάσεων.

Υπό τον τίτλο «Οι Στρατηγοί που Διοικούν Τώρα το Ιράν», η εφημερίδα περιγράφει μια βαθιά μετατόπιση ισχύος που ακολούθησε την εξόντωση του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου 2026. Η αλλαγή αυτή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σηματοδότησε την πλήρη ανάληψη της εξουσίας από το στρατιωτικό κατεστημένο των Φρουρών της Ισαλμικής Επανάστασης.

Ο 56χρονος Μοτζταμπά Χαμενεΐ τραυματίστηκε σοβαρά στην ίδια αεροπορική επιδρομή που στοίχισε τη ζωή στον πατέρα του, τη σύζυγό του και έναν από τους γιους του. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπέστη πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις στο πόδι και το χέρι, ενώ φέρει και εκτεταμένα εγκαύματα στο πρόσωπο, τα οποία καθιστούν δύσκολη την ομιλία του.

Από την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του τον Μάρτιο, δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση και επικοινωνεί μόνο μέσω γραπτών δηλώσεων. Η απουσία του από το προσκήνιο ενίσχυσε τις ενδείξεις, ότι η πραγματική εξουσία βρίσκεται στα χέρια των στρατηγών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Η ηγεσία των στρατηγών

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ λειτουργεί περισσότερο ως «πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου», με περιορισμένες αρμοδιότητες, ενώ οι ανώτατοι αξιωματικοί των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης είναι εκείνοι, που λαμβάνουν τις κρίσιμες αποφάσεις. Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ σπάνια εκφράζει αντιρρήσεις και συχνά ενημερώνεται εκ των υστέρων για γεγονότα που έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Η έλλειψη θρησκευτικής αυθεντίας και πολιτικού κύρους σε σύγκριση με τον πατέρα του τον καθιστά, σύμφωνα με την εφημερίδα, απολύτως εξαρτημένο από το στρατιωτικό κατεστημένο. Η πραγματική ισχύς έχει μετατοπιστεί σε μια συλλογική ηγεσία όπου κυριαρχούν οι στρατηγοί Αχμάντ Βαχιντί, Γιαχία Ραχίμ Σαφαβί, Μοχσέν Ρεζαΐ —που επανήλθε από την αποστρατεία— και ο Χοσεΐν Ταέμπ, στενός φίλος του Μοτζταμπά.

Η ομάδα αυτή ελέγχει κρίσιμες αποφάσεις, όπως το κλείσιμο και τη μερική επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, την επιβολή διοδίων στη ναυτιλία, την έγκριση της εκεχειρίας και τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παραγκωνισμός των πολιτικών

Το ρεπορτάζ αναφέρει, ότι ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έχουν περιθωριοποιηθεί στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Αντίθετα, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ, ο οποίος είναι πρώην στρατηγός των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Αναλυτές που επικαλούνται οι New York Times εκτιμούν, ότι η νέα δομή εξουσίας δεν συνιστά «αλλαγή καθεστώτος», αλλά μάλλον περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης του Ιράν. Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης, σημειώνεται, παραμένουν βαθιά σκληροπυρηνικοί στην αντίστασή τους απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις.