HMS Dragon, το αντιτορπιλικό του Βασιλικού Ναυτικού, που αναπτύχθηκε εσπευσμένα για την προστασία της Κύπρου κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιφερειακής κρίσης, πραγματοποίησε σύντομη περιπολία ανοιχτά του νησιού, αλλά παραμένει στη Σούδα της Κρήτης από τις 8 Απριλίου. Αν και η εικόνα δεν είναι ιδανική, η παραμονή του στη βάση δεν θεωρείται κρίσιμη και ο χρόνος αξιοποιήθηκε παραγωγικά.

Το πλοίο είχε πραγματοποιήσει στάση ανεφοδιασμού στην Κρήτη στις 23 Μαρτίου και παρέμεινε δύο εβδομάδες στα ανοικτά της Κύπρου πριν επιστρέψει στη Σούδα. Η αποστολή του έγινε υπό έντονη δημοσιότητα, ενώ φάνηκε να αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα λίγο μετά την άφιξή του, γεγονός που προκάλεσε δυσμενή σχόλια.

Διαβάστε ακόμα: HMS Dragon: Στη Μεσόγειο το πολεμικό πλοίο που στέλνει η Βρετανία στην Κύπρο – Πέρασε τα στενά του Γιβραλτάρ (vid)

Το Βασιλικό Ναυτικό είχε καταβάλει μεγάλη προσπάθεια ώστε το πλοίο να εξέλθει από τη συντήρηση και να αναπτυχθεί ταχύτατα, κάτι που συνοδεύτηκε από κριτική των μέσων ενημέρωσης για τον χρόνο που αφιερώθηκε σε εκπαιδευτικές διαδικασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο αντί για άμεση αναχώρηση προς την Κύπρο.

Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε αργότερα ότι το HMS Dragon παρουσίασε ένα «μικρό τεχνικό ζήτημα» και θα παρέμενε σε λιμάνι για «προγραμματισμένη στάση ανεφοδιασμού και σύντομη περίοδο συντήρησης».

Αναφορές έκαναν λόγο για βλάβη στο σύστημα γλυκού νερού, που περιόρισε τη δυνατότητα υδροδότησης του πληρώματος. Παρότι τα περισσότερα σύγχρονα πλοία παράγουν γλυκό νερό μέσω αντίστροφης όσμωσης, προβλήματα μπορεί να προκύψουν σε σωληνώσεις ή δεξαμενές αποθήκευσης.

Η επιδιόρθωση τέτοιων βλαβών απαιτεί συχνά πρόσβαση σε λιμενικές εγκαταστάσεις και χρόνο για καθαρισμό και επαναλειτουργία των συστημάτων. Το γεγονός ότι το πλοίο αποσύρθηκε πρόωρα από δεξαμενή συντήρησης για να αναπτυχθεί επιχειρησιακά ενείχε αναπόφευκτα κινδύνους, καθώς ορισμένες εργασίες συντήρησης αναβλήθηκαν.

Παρά την απόσταση, το Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι «το αντιτορπιλικό παραμένει σε υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα». Η διαδρομή από την Κρήτη προς την Κύπρο μπορεί να καλυφθεί σε περίπου 17 ώρες με ταχύτητα 30 κόμβων. Το σύστημα αεράμυνας Sea Viper έχει μέγιστο βεληνεκές 120 χιλιομέτρων, ενώ το ραντάρ Sampson μπορεί να εντοπίσει στόχους σε ύψος έως και 400 χιλιομέτρων, ανάλογα με τις συνθήκες.

Η ασφάλεια της Κύπρου και οι επιχειρήσεις των Βρετανικών Δυνάμεων

Η Κύπρος έχει δεχθεί περιορισμένες επιθέσεις, με μία μη επανδρωμένη συσκευή να πλήττει τη βάση RAF Ακρωτήρι στις 2 Μαρτίου, ενώ άλλες δύο αναχαιτίστηκαν την ίδια ημέρα. Το περιστατικό αυτό ανέδειξε την ευαλωτότητα του νησιού σε επιθέσεις από ιρανικά υποστηριζόμενες ομάδες, γεγονός που επιτάχυνε την ανάπτυξη αμυντικών δυνάμεων.

Το Βασιλικό Ναυτικό ανέπτυξε επίσης τρία ελικόπτερα Wildcat με πυραύλους Martlet και τρία Merlin Mk2 με το σύστημα επιτήρησης Crowsnest. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, τα ελικόπτερα επιχειρούν από την Κύπρο επί έξι εβδομάδες, χωρίς να έχουν υπάρξει πραγματικές εμπλοκές.

Στις 5 Απριλίου, ισραηλινό μέσο ισχυρίστηκε ότι το HMS Dragon είχε δεχθεί πλήγμα από πύραυλο εκτοξευμένο από τον Λίβανο, πληροφορία που διαψεύστηκε και χαρακτηρίστηκε ανυπόστατη. Παρ’ όλα αυτά, θεωρίες συνωμοσίας συνεχίζουν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επαναφορά επιχειρησιακής ετοιμότητας και επόμενες αποστολές

Σε ευρύτερο πλαίσιο, εκτιμάται ότι η παρουσία του πλοίου στην Κύπρο δεν ήταν κρίσιμη και ότι η προετοιμασία του για πιο απαιτητικές αποστολές, όπως στη Ερυθρά Θάλασσα ή στον Περσικό Κόλπο, είναι στρατηγικά λογική. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόσφατα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με τη Γαλλία, θα ηγηθούν πολυεθνικής αποστολής για την αποκατάσταση της ασφάλειας στη διώρυγα του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση ότι «οι συνθήκες θα το επιτρέψουν».

Μετά την αποκατάσταση των βλαβών, το HMS Dragon ολοκλήρωσε τριήμερο έλεγχο επιχειρησιακής αξιοπιστίας (OCCC) στις εγκαταστάσεις του NATO FORACS στη Σούδα. Εκεί πραγματοποιήθηκαν δοκιμές και βαθμονόμηση συστημάτων, όπως ραντάρ, σόναρ και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πλοήγησης.

Παράλληλα, το πλήρωμα εκτέλεσε ασκήσεις πυροβολικού με όπλα 30 mm, εκπαίδευση σε πυρόσβεση και δοκιμές επικοινωνιών με ταχύπλοα σκάφη. Οι διαδικασίες αυτές εντάσσονται στην προετοιμασία του πλοίου για ενδεχόμενη συμμετοχή σε πιο απαιτητικές επιχειρήσεις.

Αν και η παραμονή του HMS Dragon στην Κρήτη μπορεί να θεωρήθηκε πολιτικά άβολη, στην πραγματικότητα πρόκειται για φάση τεχνικής αποκατάστασης και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Το πλοίο έχει πλέον επανέλθει σε πλήρη λειτουργική κατάσταση και παραμένει διαθέσιμο για άμεση ανάπτυξη, εφόσον η κρίση στην περιοχή κλιμακωθεί.