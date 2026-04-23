Περίπου 100 χώρες, περισσότερα από τα μισά κράτη στον κόσμο δηλαδή, έχουν προμηθευτεί λογισμικά κυβερνοεισβολής και κατασκοπείας – όπως είναι το Predator της Intellexa και το Pegasus της NSO -, αναφέρει στο Politico το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (NCSC), τμήμα της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών της χώρας. Μπορούν να παραβιάσουν υποδομές, εταιρείες και ιδιωτικά δίκτυα της Βρετανίας, σύμφωνα με τα σχετικά ευρήματα.

Η δε κλίμακα απόκτησής τους, επισημαίνεται, «υποδηλώνει ότι τα εμπόδια για την απόκτηση τέτοιας τεχνολογίας από τα κράτη μειώνονται». Ο κλάδος τεχνολογίας εμπορικής κατασκοπείας έχει εξελιχθεί σε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, με προϊόντα όπως το Predator και το Pegasus «να έχουν χρησιμοποιηθεί για τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και πολιτικών αντιφρονούντων σε όλο τον κόσμο», επισημαίνει το Politico. Σύμφωνα με το NCSC, το πεδίο των στόχων έχει «επεκταθεί» τα τελευταία χρόνια, με τραπεζίτες και πλούσια στελέχη επιχειρήσεων να δέχονται όλο και συχνότερα επιθέσεις.

Τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνουν διπλασιασμό του αριθμού των κυβερνοεπιθέσεων εθνικής σημασίας κατά του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα σε μόλις ένα έτος – «κατά μέσο όρο τέσσερα την εβδομάδα», τόνισε ο Ρίτσαρντ Χορν, επικεφαλής του NCSC, κατά τη χθεσινή εναρκτήρια ομιλία του στο συνέδριο CyberUK στη Γλασκώβη. Πλέον «η πλειονότητα» αυτών των περιστατικών προέρχεται «άμεσα ή έμμεσα από κράτη», υπογράμμισε, αναφέροντας ειδικά την Κίνα, το Ιράν και τη Ρωσία, η «συνεχής υβριδική δραστηριότητα» της οποίας «στοχεύει περιουσιακά στοιχεία σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη».

«Ζούμε την πιο σεισμική γεωπολιτική μεταβολή στη σύγχρονη ιστορία» και ως προς την κυβερνοασφάλεια «βρισκόμαστε εν μέσω μιας τέλειας καταιγίδας», τόνισε ο Χορν, προειδοποιώντας για αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων από εχθρικά κράτη. «Γνωρίζουμε ότι οι αντίπαλοί μας θα χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ)» και «ότι η επιτυχία μας ως αμυνομένων θα βασιστεί στην υιοθέτηση της AI για την άμυνα, τουλάχιστον εξίσου γρήγορα με την υιοθέτησή της από τους αντιπάλους για επίθεση», υπογράμμισε. Κάλεσε επιχειρήσεις και οργανισμούς στη Βρετανία να προτεραιοποιήσουν την κυβερνοασφάλειά τους, ιδίως λόγω της πιθανότητας μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπιθέσεων εν μέσω διεθνών συγκρούσεων. Οσοι δεν το κάνουν «δεν είναι πλέον απλώς αφελείς, αλλά και αδυνατούν να κατανοήσουν την πραγματικότητα του σημερινού κόσμου», είπε.

Από το βήμα του ίδιου συνεδρίου, ο υπουργός Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου Νταν Τζάρβις κάλεσε τις κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να συνεργαστούν με τη βρετανική κυβέρνηση για την ανάπτυξη δυνατοτήτων κυβερνοάμυνας, με την υποστήριξη προηγμένων μοντέλων ΑΙ για την προστασία κρίσιμων εθνικών υποδομών. «Η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει τα εμπόδια εισόδου για τους αντιπάλους μας. Αυτοματοποιεί τις επιθέσεις.

Εντοπίζει ευπάθειες σε κρίσιμα συστήματα ταχύτερα απ’ ό,τι οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων μπορεί να τα διορθώσει», τόνισε. Παρέθεσε, δε, το παράδειγμα του νέου μοντέλου AI της Anthropic, του Mythos, το οποίο – σύμφωνα με τους ερευνητές της ίδιας της εταιρείας – είναι πολύ επικίνδυνο να διατεθεί στην αγορά λόγω της φερόμενης ικανότητάς του να επιτρέπει «τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση εξελιγμένων τρωτών σημείων» σε σημαντικά λειτουργικά συστήματα. «Ούτε ο κλάδος της βιομηχανίας ούτε η κυβέρνηση μπορούν να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα μόνοι τους», τόνισε ο βρετανός υπουργός. «Με λίγα λόγια, πρέπει να συνεργαστούμε, και δεν χάνουμε καθόλου χρόνο». «Μην απατάσθε», κατέληξε: «αυτή είναι μια προσπάθεια που αφορά ολόκληρες γενιές»…