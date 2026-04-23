Εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ «να πυροβολεί οποιοδήποτε σκάφος ναρκοθετεί τα Στενά του Ορμούζ» αποκάλυψε ότι έδωσε ο Αμερτικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανάρτηση Τραμπ:

Έχω διατάξει το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να πυροβολεί και να σκοτώνει κάθε σκάφος, αν και μικρά σκάφη (τα πολεμικά τους πλοία βρίσκονται ΟΛΑ, 159 από αυτά, στον πυθμένα της θάλασσας!), που τοποθετεί νάρκες στα νερά του Πορθμού του Ορμούζ. Δεν υπάρχει κανένας δισταγμός. Επιπλέον, τα ναρκοσυλλέκτες μας καθαρίζουν το Πορθμό αυτή τη στιγμή. Διατάσσω με την παρούσα να συνεχιστεί αυτή η δραστηριότητα, αλλά σε τριπλάσιο επίπεδο! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ.

Νέο ρεσάλτο των ΗΠΑ σε ιρανικό τάνκερ στον Ινδικό – Τρίτη επιχείρηση μέσα σε λίγα 24ωρα

Λίγες ημέρες μετά την κατάσχεση του τάνκερ «M/V Tifani» στον Ινδο-Ειρηνικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα επιχείρηση νηοψίας σε δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με το Ιράν και βρίσκεται στη «μαύρη λίστα» των αμερικανικών κυρώσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, δόθηκαν στη δημοσιότητα πλάνα και βίντεο από την επιχείρηση στο τάνκερ «M/V Majestic X», η οποία πραγματοποιήθηκε στον Ινδικό Ωκεανό στις 23 Απριλίου 2026.

Οι αμερικανικές αρχές ανέφεραν ότι το πλοίο μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο και υπογράμμισαν πως «θα συνεχίσουν να διαταράσσουν τα παράνομα δίκτυα του Ιράν και να παρεμποδίζουν πλοία που παρέχουν υλική υποστήριξη στην Ισλαμική Δημοκρατία όπου κι αν επιχειρούν».

Η νέα κατάσχεση έρχεται μία ημέρα μετά τις επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης σε τρία πλοία στα Στενά του Ορμούζ, μεταξύ των οποίων και το ελληνόκτητο «Epaminondas».

Τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων έδειξαν ότι το «M/V Majestic X» βρισκόταν στον Ινδικό Ωκεανό, ανάμεσα στη Σρι Λάνκα και την Ινδονησία, σχεδόν στο ίδιο σημείο όπου εντοπίστηκε και το «M/V Tifani» που κατασχέθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις δύο ημέρες νωρίτερα, στις 21 Απριλίου 2026. Το τελευταίο είχε προορισμό τη Ζουσάν της Κίνας.

Το «M/V Majestic X» φέρει σημαία Γουϊάνας και παλαιότερα ονομαζόταν «Phonix». Το 2024 είχε τεθεί υπό κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ για λαθρεμπόριο ιρανικού αργού πετρελαίου, κατά παράβαση των αμερικανικών περιοριστικών μέτρων εις βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.