Ένας ακόμη θάνατος εργαζομένου της NASA έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά υποθέσεων με επιστήμονες που έχουν χάσει τη ζωή τους ή έχουν εξαφανιστεί στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας συζητήσεις και αντιδράσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει την κατάσταση «πολύ σοβαρή», κάνοντας λόγο για «απαντήσεις» που έρχονται «μέσα σε λίγες ημέρες».

Ο 29χρονος Τζόσουα ΛεΜπλανκ, ηλεκτρολόγος μηχανικός αεροδιαστημικών τεχνολογιών στη NASA με αντικείμενο έργα πυρηνικής πρόωσης, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα το 2025. Σύμφωνα με τις αρχές, το Tesla που οδηγούσε βγήκε εκτός πορείας, προσέκρουσε σε κιγκλίδωμα και δέντρα και τυλίχθηκε στις φλόγες. Το όχημα εντοπίστηκε καμένο το μεσημέρι της 22ας Ιουλίου 2025.

H οικογένειά του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του, καθώς δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι ούτε είχε εμφανιστεί στην εργασία του. Η σορός του βρέθηκε απανθρακωμένη και η ταυτότητά του επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια μέσω ιατροδικαστικής εξέτασης. Αρχικά, οι συγγενείς του εξέφραζαν φόβους ότι μπορεί να είχε απαχθεί, καθώς είχε αφήσει πίσω του κινητό και πορτοφόλι, κάτι που δεν ήταν συνηθισμένο για εκείνον.

Οι αρχές εντόπισαν στοιχεία για την πορεία του οχήματος μέσω δεδομένων του συστήματος Sentry Mode του Tesla, σύμφωνα με τα οποία το αυτοκίνητο είχε παραμείνει για αρκετές ώρες στο αεροδρόμιο του Χάντσβιλ πριν από το δυστύχημα.

Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, ο ΛεΜπλανκ εργαζόταν στη NASA για περίπου πεντέμισι χρόνια, έχοντας ηγηθεί ομάδων σε προγράμματα όπως το Space Nuclear Propulsion (SNP), με αντικείμενο την ανάπτυξη συστημάτων πυρηνικής πρόωσης, καθώς και στο πρόγραμμα DRACO (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations).