Λιγότερο από ένας μήνας απομένει για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, με τέσσερις αγωνιστικές ακόμα για τα πλέι οφ του 5-8. Ούτε κι αυτές όμως φαντάζουν αρκετές για να αλλάξουν την εικόνα που έχει ήδη διαμορφωθεί γύρω από τον Λορέν Μορόν φέτος. Οτι δηλαδή δεν είναι η χρονιά του.

Το… ταμείο για τον Ανδαλουσιανό έχει γίνει από καιρό. Η εικόνα του και τα νούμερα έχουν οδηγήσει ήδη προς αυτή την κατεύθυνση, απέχοντας… τρομακτικά από τις δύο πρώτες χρονιές του στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Τα σημάδια είχαν φανεί από νωρίς μέσα στη χρονιά για τον Ισπανό επιθετικό, αν και υπήρχε η προσδοκία πως θα μπορούσε να επανέλθει στα γνωστά του στάνταρ απόδοσης. Ωστόσο, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της σεζόν, γίνεται ξεκάθαρο ότι αυτό δεν συνέβη.

Ο Μορόν παραμένει… κολλημένος στα 8 γκολ, επίδοση που έχει «παγώσει» από τον Φεβρουάριο και την εντός έδρας ισοπαλία (2-2) με τον Λεβαδειακός. Ήταν μόλις το τέταρτο τέρμα του στο πρωτάθλημα, ενώ ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι αποτελεί μόλις το δεύτερο γκολ του μέσα στο 2026!

Πιο συγκεκριμένα, ο 32χρονος άσσος έχει σκοράρει μόνο απέναντι στον Λεβαδειακό και στο ματς Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό ανήμερα των Θεοφανείων. Δύο γκολ σε τέσσερις μήνες! Αν διευρύνουμε το χρονικό πλαίσιο, τα γκολ του φτάνουν τα τέσσερα στο τελευταίο εξάμηνο (!), συμπεριλαμβάνοντας και εκείνα απέναντι σε ΑΕΛ Novibet και Ολυμπιακό από τον Νοέμβριο.

Δεν προκαλεί εντύπωση, λοιπόν, το γεγονός ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου τον έχει αφήσει εκτός αρχικής ενδεκάδας στα τελευταία παιχνίδια, προτιμώντας τον Τίνο Καντεβέρε, καθώς ο Μορόν δεν έχει καταφέρει να προσφέρει τα αναμενόμενα στον Άρη τη φετινή χρονιά. Σε σημείο μάλιστα που δεν αγωνίστηκε ούτε ως αλλαγή στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου με τον Βόλο (3-2) και τον Γρηγορίου να επιλέγει τον Κριστιάν Κουαμέ.