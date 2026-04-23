Όπου πάει… πέφτει: Ο παίκτης της Λέστερ με το απίστευτο σερί υποβιβασμών
Μια δεκαετία μετά το παραμυθένιο πρωτάθλημα που σόκαρε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η Λέστερ ζει μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της. Το 2-2 απέναντι στη Χαλ επιβεβαίωσε τον υποβιβασμό, με τις «Αλεπούδες» να αποχαιρετούν την Championship και να οδηγούνται στην League One για πρώτη φορά μετά το 2009. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ο […]
Άρης: Ολη η χρονιά του Μορόν… στα δύο γκολ του 2026!
Η... ελεύθερη πτώση του Ανδαλουσιανού φέτος και η χαώδης απόσταση από τις δύο πρώτες σεζόν του στο «Κλεάνθης Βικελίδης»
Μυθικά… μπινελίκια του Στέφανου Τσιτσιπά στη Μαδρίτη, πάμπολλα «γαλλικά» στον αγώνα με τον Κάιπσον
Ένα ακόμη απίστευτο ξέσπασμα είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε αγώνα τένις. Ο Έλληνας τενίστας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με τον Πάτρικ Κάιπσον για το Madrid Open εκνευρίστηκε πάρα πολύ και άρχισε να βρίζει ακατάπαυστα προς άγνωστη κατεύθυνση, χωρίς ακόμα να έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς συνέβη και ποιον έβριζε! «Άντε γ@μ@@@@ ρε μ@λ@κ@, μπ@στ@ρδε, […]
Αποθέωση για Αταμάν από την EuroLeague – «Τα καλύτερα έρχονται» λέει ο Παναθηναϊκός
Ο Εργκίν Αταμάν συνεχίζει να γράφει ιστορία στην EuroLeague, καθώς αποτελεί τον πιο επιτυχημένο προπονητή της τελευταίας πενταετίας στη διοργάνωση, με τρεις κατακτήσεις τίτλου στο ενεργητικό του. Ο Τούρκος τεχνικός οδήγησε την Αναντολού Εφές στην κορυφή το 2021 και το 2022, ενώ το 2024 κατέκτησε την EuroLeague με τον Παναθηναϊκό, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο […]
Το ντοκιμαντέρ του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις κάνει στάση στο Παρίσι (vid)
Μετά από την επίσημη πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις στο Μόναχο τη Μεγάλη Παρασκευή (10/4), το «Chasing Glory» μεταφέρεται στο Παρίσι. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στις 20:30 τοπική ώρα στο Cinema du Pantheon της γαλλικής πρωτεύουσας και εξιστορεί την αξιέπαινη πορεία του άσου του Παναθηναϊκού από τα χαμηλά στα ψηλά. Chasing Glory lands […]