Νέα βίντεο ντοκουμέντα έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το Live News του Mega, που δείχνουν τον 40χρονο, αφού – όπως όλα δείχνουν – έχει σκοτώσει τη 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη, να περιμένει ταξί ώστε να κρύψει το ΙΧ με τη σορό.

Στα εν λόγω βίντεο, φαίνεται πολύ νευρικός, ενώ μιλάει στο τηλέφωνο. Επομένως, δημουργείται το ερώτημα «μήπως υπάρχει και άλλο πρόσωπο που γνώριζε και συγκάλυψε;».

Το χρονικό της δολοφονίας

Το πρωί της περασμένης Κυριακής, ο 40χρονος και η 43χρονη είχαν δώσει ραντεβού σε σημείο που συνήθιζαν να επισκέπτονται όταν ήταν ζευγάρι, χωρίς να ενημερώσουν κανέναν. «Και μου είχε αφήσει σημείωμα γραπτό. (Έλεγε) Ότι πήγε μια βόλτα με τ’ αμάξι και ότι έρχεται», ανέφερε η κόρη της 43χρονης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 11:10 το πρωί σημειώθηκε το έγκλημα. Ο 40χρονος πλησίασε την πρώην σύντροφό του, που καθόταν στη θέση του οδηγού, και την πυροβόλησε στο κεφάλι. Στο σημείο εντοπίστηκαν μια άδεια θήκη όπλου, ένα πακέτο τσιγάρων και μια γόπα από τη μάρκα που κάπνιζε η 43χρονη.