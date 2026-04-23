Σε επανεκκίνηση μέρους του πτητικού της προγράμματος προχωρά η AEGEAN, μετά από προσεκτική αξιολόγηση των δεδομένων ασφαλείας και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η αεροπορική εταιρεία επαναφέρει σταδιακά δρομολόγια που είχαν ανασταλεί το προηγούμενο διάστημα, επιδιώκοντας την αποκατάσταση της συνδεσιμότητας με σημαντικούς προορισμούς της περιοχής.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι πτήσεις από την Αθήνα προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 28 Απριλίου, ενώ ακολουθεί η σύνδεση από το Ηράκλειο προς τον ίδιο προορισμό στις 30 Απριλίου.

Σε δεύτερη φάση, από τις 21 Μαΐου, επανέρχονται επιπλέον δρομολόγια, καθώς επαναλειτουργούν οι πτήσεις από τη Λάρνακα και τη Ρόδος προς το Τελ Αβίβ. Την ίδια ημερομηνία προγραμματίζεται και η επανέναρξη των πτήσεων από την Αθήνα προς το Ριάντ και το Αμμάν.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και τις συνθήκες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, τονίζοντας πως θα προχωρήσει σε νέες ανακοινώσεις εφόσον καταστεί εφικτή η επανεκκίνηση και άλλων δρομολογίων.

Η σταδιακή αυτή αποκατάσταση των πτήσεων σηματοδοτεί μια προσεκτική επιστροφή στην κανονικότητα, με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων.