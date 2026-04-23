Ο 40χρονος φερόμενος δράστης φαίνεται να επιχειρεί να θολώσει τα νερά. Μέσα από τα μηνύματα με τον αδερφό της άτυχης γυναίκας, ο ίδιος εμφανίζεται ανήσυχος και πρόθυμος να βοηθήσει, ωστόσο παρεμβάλλει διαρκώς υποθέσεις και πιθανά σενάρια, επιχειρώντας να κατευθύνει τη σκέψη σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

40χρονος: Καλημέρα Αλέκο

Αδερφός 43χρονης: Καλημέρα

40χρονος: Είδα την κλήση, μιλήσατε;

Αδερφός 43χρονης: Όχι δεν την έχουμε βρει ακόμα πουθενά

40χρονος: Δε γίνεται ρε φίλε κάποιον θα ενημέρωσε που θα πήγε.

Αδερφός 43χρονης: Τίποτα, πουθενά κανένα φίλε άστε έχουμε τρελαθεί.

40χρονος: Λογικό είναι Αλέκο. Την πήρα και εγώ μπας και το σηκώσει, αλλά τίποτα.

Αδερφός 43χρονης: Δεν ξέρω, έχουμε ψάξει παντού δεν σηκώνει πουθενά τηλέφωνο. Πήγαμε με τα παιδιά από την αστυνομία και δηλώσαμε εξαφάνιση.

……

40χρονος: Καλά το κάνατε. Το θέμα είναι γιατί δεν σηκώνει τα τηλέφωνα ρε φίλε σε κανέναν. Και τον χρόνο της να ήθελε ή να φύηγει μακριά θα το έλεγε κάπου. Ήξερε τον κωδικό του σπιτιού στην Αγία Βαρβάρα. Σκέφτηκα μήπως πήγε αλλά θυμήθηκα ότι έχω βγάλει το κλειδί όταν χωρίσαμε και δεν μπορεί να μπει.

Αδερφός 43χρονης: Δεν ξέρω αλήθεια

40χρονος: Ούτε εγώ Αλέκο. Σταματήσαμε να μιλάμε δεν το αντέχαμε, ελπίζω να είναι μόνο καλά και απλά να ήθελε το χρόνο της. Κάποια στιγμή μου έλεγε ότι ήθελε να πάει στον Άγιο Παίσιο. Λίγο τραβηγμένο να μεην ενημερώσει. Δεν μου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό.

Αδερφός 43χρονης: Πού είναι αυτός;

40χρονος: Από όσο ξέρω Ρέθυμνο λέγαμε να πηγαίναμε μαζί κάποια στιγμή δεν έχω πάει.

Αδερφός 43χρονης: Μάλιστα

40χρονος: Είναι σαν μοναστήρι αν θυμάμαι καλά

Αδερφός 43χρονης: Τι να πω ρε φίλε έτσι ξαφνικά να φύγει χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτα να μη μπορεί να την βρει ένα ολόκληρο Ηράκλειο, παράξενο. Τουλάχιστον να μην έχει πάθει κάτι εύχομαι.

40χρονος: Αλέκο μίλα με καμία φίλη της. Με κάποιον που να έκανε παρέα, κάποιος θα ξέρει κάτι. Το ξέρω Αλέκο αυτό μου κάνει και μενα εντύπωση.

Αδερφός 43χρονης: Έχει μπει στη μέση τώρα και η εταιρεία για άρση απορρήτου και θα δούμε από το κινητό που έχει πάει. Καλά να είναι μόνο και ας έχει πάει οπουδήποτε.

40χρονος: Ρώτα την Κατερίνα έλεγαν περισσότερα μαζί μήπως είχε ξαναμιλήσει με έναν Κώστα που μιλούσαν παλιότερα ή τη Μαρία.

Αδερφός 43χρονης: Τον έψαξα δεν μπορώ να τον βρω. Δεν μιλούσαν μου είπε η Κατερίνα τελευταίτα καθόλου.

40χρονος: Αυτό είναι καλό. Μακάρι να βγάλετε άκρη τουλάχιστον έτσι αν μπορείτε να δείτε με ποιον μίλησε αν γίνεται.

Αδερφός 43χρονης: Θα τα βρουν όλα σίγουρα μας είπαν. Το θέμα είναι να είναι καλά. γιατί τόσες ώρες είναι κάπως, να μην έχει πάρει τηλέφωνο κάτι.

40χρονος: Αυτό είναι το κυριότερο Αλέκο, εύχομαι ολόψυχα.

…..

40χρονος: Δεν ξανασήκωσε το τηλέφωνο σε κανέναν σας; Μου είπε η Μαρία ότι το σήκωσε όταν την πήρε αλλά το έκλεισε.

Αδερφός 43χρονης:όχι δεν το σηκώνει καθόλου.

40χρονος: Έλεος το πείσμα της.

Αδερφός 43χρονης: Μα τι πείσμα να έχει για τί; Απλά δεν ξέρουμε πού είναι και γιατί δεν το σηκώνει, ούτε το αμάξι μπορούμε να βρούμε.

40χρονος: Αφού το σήκωσε ρε φίλε μία γφορά γιατί να μην απαντάει αφού ξέρει ότι ανησυχείτε.

Αδερφός 43χρονης: Έλα ντε μακάρι να ήξερα

40χρονος: Μακάρι να πάνε όλα καλά, τίποτα άλλο και θα περάσει κι αυτό.

…….

40χρονος: Αλέκο παίρνω εγώ τώρα και το κλείνει

Αδερφός 43χρονης: Μην παίρνεις άστο

40χρονος: Τι έγινε μιλήσατε;

Αδερφός 43χρονης: Τίποτα όχι όχι

40χρονος: Ε τότε γιατί να μην παίρνω ρε μήπως και το σηκώσει σε κάποιον

Αδερφός 43χρονης: Γιατί δεν το σηκώνει απλά, αν ήταν θα το είχε σηκώσει

40χρονος: Η Μαρία είπε ότι το σήκωσε μία φορά και δεν μιλούσε