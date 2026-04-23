Μείωση κατέγραψε η συνολική φορολογική επιβάρυνση των μισθών από τον φόρο εισοδήματος και τις ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών το 2025 στην Ελλάδα σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ («Taxing Wages 2026»). Στις χώρες του ΟΟΣΑ, κατά μέσο όρο η φορολογική επιβάρυνση και για τους οκτώ τύπους νοικοκυριών που εξετάζονται στην έκθεση αυξήθηκε το 2025, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2018.

Η έκθεση αποκαλύπτει επίσης ότι οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν σε 35 από τις 38 χώρες του ΟΟΣΑ το 2025. Παρά τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές σε πολλές χώρες, το εισόδημα ύστερα από φόρους για έναν μεμονωμένο εργαζόμενο με μέσο μισθό αυξήθηκε σε 28 χώρες. Η έκθεση «Taxing Wages 2026» παρέχει συγκριτικά στοιχεία μεταξύ χωρών για τη «φορολογική σφήνα» στην εργασία, η οποία αντιπροσωπεύει τους συνολικούς φόρους που καταβάλλουν εργαζόμενοι και εργοδότες, μειωμένους κατά τις χρηματικές παροχές που λαμβάνουν οι εργαζόμενες οικογένειες, ως ποσοστό του κόστους εργασίας.

Στην Ελλάδα, για έναν εργαζόμενο χωρίς παιδιά με μέσο μισθό η φορολογική επιβάρυνση (tax wedge) ανήλθε στο 39,3% του κόστους εργασίας, μειωμένη κατά 0,16 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024, λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

Οι εισφορές των εργαζομένων μειώθηκαν κατά 0,36 π.μ. και των εργοδοτών και κατά 0,34 π.μ., αντισταθμίζοντας την αύξηση της επιβάρυνσης από τον φόρο εισοδήματος κατά 0,54 π.μ. Οι ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών (17,9% του κόστους εργασίας) και των εργαζομένων (11%) είχαν μεγαλύτερο βάρος στη διαμόρφωση του φορολογικού βάρους στην εργασία (tax wedge) απ’ ό,τι η φορολογία εισοδήματος (10,5%). Οι κρατήσεις για την ίδια κατηγορία εργαζομένων για φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές αντιστοιχούν στο 26,1% των ακαθάριστων αποδοχών τους (12,7% για φόρο εισοδήματος και 13,4% ασφαλιστικές εισφορές).

Για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, με έναν εργαζόμενο που παίρνει τον μέσο μισθό, το συνολικό tax wedge μειώθηκε κατά 0,11 ποσοστιαίες μονάδες πέρυσι, στο 37,5%. Ο μέσος πραγματικός μισθός, μετά την αφαίρεση δηλαδή του πληθωρισμού, αυξήθηκε 0,5% στην Ελλάδα, περισσότερο από την αύξηση του μέσου προσωπικού φορολογικού συντελεστή (0,4%).

Οι επιβαρύνσεις

Στις χώρες του ΟΟΣΑ, η φορολογική επιβάρυνση για εργαζόμενο χωρίς παιδιά με μέσο μισθό αυξήθηκε το 2025 κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες, στο 35,1% του κόστους εργασίας, κυρίως λόγω αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών, ενώ οι κρατήσεις στις αποδοχές του για φόρο εισοδήματος και εισφορές ανήλθε σε 25,1%.

Η επιβάρυνση για την παραπάνω κατηγορία μισθωτών αυξήθηκε σε 24 χώρες και μειώθηκε σε 11, ενώ έμεινε αμετάβλητη σε τρεις. Το υψηλότερο φορολογικό βάρος στην εργασία είχαν το Βέλγιο (52,5%), η Γερμανία (49,3%) και η Γαλλία (47,2%), ενώ το χαμηλότερο η Κολομβία (0%) και η Χιλή (7,5%). Για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, με έναν εργαζόμενο που παίρνει τον μέσο μισθό, το tax wedge αυξήθηκε στις χώρες του ΟΟΣΑ κατά 0,46 π.μ., στο 26,2% του κόστους εργασίας.

Τα φορολογικά συστήματα έχουν γίνει πιο προοδευτικά στις χώρες του ΟΟΣΑ από το 2000 για νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από τον μέσο μισθό, ενώ η προοδευτικότητα της φορολογικής σφήνας για εισοδήματα άνω του μέσου δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά. Οι χώρες του ΟΟΣΑ τείνουν να έχουν μειώσει τους φόρους για τους εργαζόμενους με χαμηλές αποδοχές περισσότερο από ό,τι για εκείνους με μέσες και υψηλές αποδοχές κατά την εν λόγω περίοδο.